19 Turkmenen getötet im irakischen Kirkuk in 4 Monaten

Mindestens 19 Turkmenen wurden in der irakischen Provinz Kirkuk innerhalb der letzten vier Monate ermordet, sagten irakische turkmenische Führer am Donnerstag.

Erschad Salihi, Präsident der Irakischen Turkmenen Front (ITF), die die turkmenische Minderheit des Irak vertritt, äußerte sich besorgt über die immer häufiger auftretenden Angriffe auf Mitglieder der großen turkmenischen Gemeinde in Kirkuk.

„Wir befürchten, dass diese Zahl im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen weiter ansteigen könnte“, sagte Salihi.

Muhammad Saadaddin Ilhanli, Vorsitzender der Turkmenischen Entwicklungspartei, sagte seinerseits, dass „diejenigen, die ihre turkmenische Identität bewahren wollen, ins Visier genommen“ würden, um „uns davon abzuhalten, an den Wahlen teilzunehmen und unsere kollektive Position zu schwächen“.

Ilhanli sagte, es sei schwierig, diese Verbrechen zu verhindern, solange bis Turkmenen die Verantwortung für die Sicherheit in ihrer eigenen Region nicht übertragen wird.

„In Kirkuk wird die Sicherheit derzeit von Milizionären gewährleistet“, beklagte er.

Die irakischen Turkmenen, auch als irakische Türken bekannt, sind eine türkischsprachige Minderheit, deren Gesamtbevölkerung auf etwa drei Millionen geschätzt wird.

Die meisten von ihnen leben in und um die ölreiche irakische Provinz Kirkuk herum.

Viele Turkmenen in Kirkuk, darunter mehrere Politiker und Professoren, sind kürzlich bei „ungelösten“ Angriffen ums Leben gekommen und haben Angst unter der turkmenischen Gemeinschaft ausgelöst.

Anfang des Jahres wurde beispielsweise das führende ITF-Mitglied Alaa Eddine al-Salihi in Kirkuk’s Al-Askari-Viertel von unbekannten Angreifern niedergeschossen.

Im Gespräch mit der Anadolu Agency sagte Nashat Beyatli, Leiter der irakischen Menschenrechtsvereinigung, dass die Anzahl der Angriffe auf Kirkuk’s Turkmenen merklich angestiegen ist, seit Peshmerga-Streitkräfte sich Ende letzten Jahres aus der Provinz zurückzogen.

Der jüngste Mord war der an Ali Almas, einem turkmenischen Intellektuellen und Professor an der Kirkuk-Universität. Almas war ein Kandidat in der Nasr und Islah (Sieg und Reform) Liste für die irakischen Parlamentswahlen, angeführt vom irakischen Premierminister Haider al-Abadi.

Aydin Maarouf, turkmenischer Abgeordneter der ITF in Erbil, dass es Elemente gibt, „die ethnische Konflikte in der Region säen wollen“.

„Die Zentralregierung in Bagdad, nicht weniger als Erbils kurdische Regionalregierung, ist für diese Morde verantwortlich“, sagte Maarouf der Anadolu Agency.