Eine Kämpferin der „Kurdischen Volksschutzeinheiten“ (YPG) hat im syrischen Nordwestkanton Afrin eine Selbstmordbombenmission gegen türkische Streitkräfte durchgeführt.

Die Selbstmordattentäterin wurde als Avesta Khabur identifiziert und der Ort ihres Selbstmordattentats war das Dorf Hemmam, schreibt das Nachrichtenportal „Fort Russ“ unter Berufung auf kurdische Quellen. Khabur gehörte dem weiblichen Kampfverband der YPG an, der als YPJ bekannt ist.

Berichte deuten darauf hin, dass ihr Selbstmordanschlag mehrere Rebellen der türkisch geführten Streitkräfte getötet sowie einen türkischen Kampfpanzer zerstört habe.

#YPJ fighter Avesta Khaboor blows herself up and destroys a Turkish tank in Jandaris district, #Afrin. January 28, 2018. pic.twitter.com/rnuqIGBe9x

— Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) January 28, 2018