Türkei will mit Afrin-Operation 10.000 Quadratkilometer unter Kontrolle bringen

Das Büro für Öffentliche Diplomatie des Premierministers hat die Gründe für die militärische Operation der Türkei gegen das Kurden-Kanton Afrin in Nordsyrien in 12 Punkten erklärt.

Die Notiz mit dem Titel „Was die Türkei mit der Afrin-Operationen zu tun hat“ wurde am 21. Januar auf dem offiziellen Twitter-Account des Büros veröffentlicht. Er nannte folgende Gründe für die Operation:

Um sicherzustellen, dass die von der Türkei unterstützte Freie Syrische Armee (FSA) die Kontrolle über ein 10.000 Quadratkilometer großes Gebiet übernimmt.

Ein Anschluss an die Euphrat-Schild-Operation und die Operation in Idlib, um zu verhindern, dass die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) das östliche Mittelmeer erreicht.

Um die Möglichkeit auszuschließen, den geografischen Kontakt der Türkei mit der arabischen Welt zu verlieren.

Um die Sicherheit unserer Grenzen zu Syrien zu gewährleisten.

Verhinderung des Eindringens der Partei der Syrischen Demokratischen Union (PYD) und der PKK in die Türkei durch das Amanos-Gebirge.

Um zu verhindern, dass sich irgendeine terroristische Organisation dem Mittelmeer und der Welt von Afrin aus öffnet.

Um die Sicherheit und Fortführung des Euphrat Schild-Operationsbereichs zu gewährleisten.

Die Kontrolle über die Region Tel Rifaat zu übernehmen und die Rückkehr der Zivilbevölkerung in ihre Heimatregionen sicherzustellen.

Um der Unterstützung der USA für eine terroristische Organisation (PYD/YPG) entgegenzuwirken

Das Büro fügte außerdem drei Artikel hinzu, in denen es heißt, „Warum Afrin für die Türkei wichtig ist“:

Afrin ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sicherheit der türkischen Grenzprovinzen und für die Sicherheit des Euphrat Schild-Operationsbereichs. Die Präsenz terroristischer Organisationen in Afrin bedeutet, dass sich die gesamte südliche türkische Provinz Kilis und der größte Teil der Provinz Hatay in Reichweite terroristischer Organisationen befinden. Die Türkei sieht in der Zusammenlegung des Kobane-Gebietes mit Afrin die wichtigste Säule des Projekts „Kurdischer Korridor“.