Ankara wartet auf das russische OK für die Afrin-Operation

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat diese Woche in täglichen harten Erklärungen die Entschlossenheit der Türkei bekräftigt, eine grenzüberschreitende Operation gegen den Kanton Afrin in Syrien einzuleiten, der von der PKK-nahen YPG-Miliz kontrolliert wird.

von Metin Gürcan, Al-Monitor

Seine Aussage vom 13. Januar war besonders unverblümt:

„Zweifelt nicht dran. Eines nachts kommen wir vielleicht plötzlich. Wenn sich die Terroristen in Afrin nicht ergeben, dann werden wir den Platz zerstören. Sie werden sehen, was wir tun können, bevor die Woche zu Ende ist.“

Dies war das erste Mal, dass die Türkei einen Termin für seine geplante Operation genannt hat, und die Woche geht bald zu Ende. Währenddessen laufen intensive militärische Vorbereitungen der Türkei nördlich und westlich von Afrin mit Hochdruck weiter. Türkische Nachrichtenmedien sind überfüllt mit Schlagzeilen wie „Türkische Streitkräfte bereit“. Kommandoeinheiten kamen an der Grenze an, gefolgt von gepanzerten und mechanisierten Einheiten.

Immer wieder wird uns von Ingenieurarbeiten an der Grenze berichtet, darunter Betonwände, Bunker, Pfosten und Container. Die Türkei weiß, dass die YPG-Streitkräfte in Afrin in den letzten zwei Jahren hektisch Tunnel gegraben und unterirdische Zementanlagen gebaut haben, um sich gegen türkisches Artilleriefeuer zu verteidigen. Gegen diese YPG-Verteidigung entwickelte Ankara eine Vier-Phasen-Operation:

„Erstens werden türkische Kampfflugzeuge kritische Ziele für ein bis zwei Wochen schwächen und sie für Bodenoperationen anfällig machen.“

Dann werden türkische Streitkräfte von Norden und Westen nach Afrin eindringen, und ihre verbündete Freie Syrische Armee wird von Osten vorrücken. Diese Kräfte werden sich im Zentrum Afrins zusammenschließen.

Parallel zu diesem dreigleisigen Angriff werden militärische Einrichtungen mit verstärkten Verteidigungsanlagen errichtet, um die hinteren Bereiche abzusichern.

Die Operation wird sich nach Süden ausdehnen und Beobachtungsposten erreichen, die die Türkei nördlich von Idlib eingerichtet hatte, während sie gleichzeitig die Reaktionen Russlands und der Vereinigten Staaten beobachtet.

Wie in einem Kommuniqué des Nationalen Sicherheitsrates der Türkei nach seiner Sitzung am 17. Januar festgestellt wurde, ist Ankara fest entschlossen, die Afrin-Operation zu starten.

Ankara war besorgt darüber, dass es östlich und westlich des Euphratflusses aus dem geopolitischen Schachspiel gedrängt wurde und sogar bei den Entwicklungen in Nordsyrien außer Acht gelassen wurde. Die türkische Armee ist bereit, sich an der Grenze entlang zu bewegen. Es sind noch zwei Tage bis zur vollen Woche, die Erdogan ankündigte.

Worauf wartet Ankara?

Die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Obwohl es kaum beleuchtet wird, wartet Ankara immer noch auf ein grünes Licht aus Moskau.

Der türkische Generalstabschef Hulusi Akar und Hakan Fidan, Leiter der Nationalen Geheimdienstorganisation der Türkei, reisten am Donnerstag unerwartet nach Moskau, um sich mit dem russischen Generalstabschef Valery Gerasimov zu treffen. Es bestand kein Zweifel daran, dass Afrin ihr vorrangiger Tagesordnungspunkt sein würde.

Türkische Nachrichtenmedien werden systematisch dazu ermutigt, Kriegstrommeln zu schlagen, um die Anti-USA-Stimmung der Öffentlichkeit zu stärken, indem sie sagen, dass die Operation in Nordsyrien darauf abzielt, die Allianz zwischen den USA und der YPG zu zerstören. Die Operation in Afrin soll sich auch in Richtung Manbidsch ausdehnen. Die Medien wurden dazu inspiriert, die Vereinigten Staaten anzugreifen, als am 14. Januar ein Public Affairs Officer der Combined Joint Task Force sagte, dass die Vereinigten Staaten dabei helfen würden, eine Grenzarmee in Nordsyrien zu bilden, die schließlich 30.000 Kämpfer, meist YPG-Kräfte, erreichen würde, um Grenzgebiete zu sichern. Diese Aussage wurde später von Ryan Dillon, Sprecher der Combined Joint Task Force, geklärt, der sagte, dass Afrin außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Task Force liegt und die Truppe sich weiterhin auf die Beseitigung des „Islamischen Staates“ (IS) in anderen Gebieten Syriens konzentriert.

Seiner Aussage folgte schnell einer vom Pentagon-Sprecher Adrian Rankine-Galloway. Der sagte:

„Es gibt kein Beratungs- und Unterstützungsprogramm, das in Afrin läuft.“

Die Klarstellungen untergraben den Wunsch der Ankara-Regierung und regierungsfreundlicher Medien, die Wahrnehmung zu schaffen, dass „die Afrin-Operation gegen die USA gerichtet ist“.

Wenn man sich die Situation vor Ort ansieht, ist klar, dass für einen reibungslosen Ablauf einer Afrin-Operation die Zustimmung Russlands erforderlich ist. Wenn Ankara die Zustimmung Moskaus sucht, könnte es sie bekommen, denn Russland braucht dringend einen militärischen Sieg für innenpolitische Wahrnehmen. In diesem Fall könnte Moskau der Türkei grünes Licht geben, eine kurze Operation mit begrenzten Zielen zu starten. Moskau könnte auch darauf bestehen, dass die Türkei die Herrschaft über Afrin später an Assad übergibt, nachdem die türkischen Truppen für kurze Zeit in der Region verharrten.

Das ist in Ordnung. Aber wagt Ankara es, eine Operation ohne russische Zustimmung einzuleiten?

Das wäre machbar, aber mit hohen Kosten. Die größte Gefahr bestünde darin, dass die Zusammenstöße zu einem langfristigen, korrosiven militärischen Kampf in einem Gebiet mit 200.000 Einwohnern werden.

Die bittere Wahrheit, mit der die Türkei konfrontiert ist, lautet letztlich: Ja, Ankara kann eine Operation ohne Russland einleiten, aber Moskau kann Ankaras militärische, wirtschaftliche und vor allem politische Risiken auftürmen, indem es die Operation so lange verlängert, wie es will. Die politischen Kosten könnten Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen 2019 sogar schaden. Deshalb glaube ich, dass Ankara ohne den Segen Russlands keine Operation starten wird.

Wenn die Türkei die russische Genehmigung erhält, müssen drei Feldindikatoren genau überwacht werden, um festzustellen, wann die Operation voraussichtlich beginnen wird.

Der erste Indikator wäre, dass Russland den Luftraum Afrins für die Türkei öffnet. Die erste bittere Wahrheit, die man während der Operation „Euphratschild“ gelernt hat, war, dass man, um das Tempo einer Operation gegen einen gut geführten Feind mit fortgeschrittener Panzerabwehrwaffen aufrechtzuerhalten, rund um die Uhr Luftunterstützung benötigt. Auch für den Zugang zu dringender logistischer Unterstützung und um die Moral der Truppen hoch zu halten, sind Hubschrauber unentbehrlich. Diesem Indikator kann man mehr vertrauen als der türkischen Ansammlung von Panzern, Artilleriewaffen und gepanzerten Fahrzeugen entlang der Grenze. Wenn Sie türkische Jets über Afrin sehen, ist Russland an Bord der Operation.

Der zweite Indikator wäre der Rückzug von etwa 300 russischen Soldaten, die für die Dekonfliktion-Mission in Afrin eingesetzt wurden. Bisher gab es keine Medienberichte über den Abzug russischer Soldaten. Solange russische Soldaten noch dort sind, wird die Türkei wahrscheinlich keine Operation gegen Afrin starten.

Der letzte Indikator wäre die Anwesenheit von Artillerie. Um die volle Artillerieabdeckung Afrins angesichts des relativ hügeligen Geländes zu gewährleisten, müsste die Türkei ihre 155 mm starken Sturmhaubitzen südlich von Afrin aufstellen. Ich habe noch keine Berichte über einen solchen Einsatz gesehen.

Da diese drei Grundindikatoren fehlen, rechne ich nicht mit einer bevorstehenden Operation, trotz Ankaras lautstarkem Ausdruck der Entschlossenheit und all der Vorbereitungen, die mit ungewöhnlicher Fanfare getroffen wurden. Moskau war merklich still und hat sicher nicht grünes Licht gegeben.

Die nächste Frage ist, warum sollte Moskau eine solche Operation der Türkei, ihres kritischen Verbündeten in Syrien, nicht zulassen?

Ich glaube, der grundlegende Faktor, der die gesamte Dynamik in der Post-IS-Ära geprägt hat, ist der Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten, der das Gebiet östlich des Euphrat-Flusses beherrscht, und den Russen, die das westliche Gebiet kontrollieren. Dieser Machtkampf hat drei wesentliche Ziele:

1. Um zu verhindern, dass ein weiterer Bürgerkrieg ausbricht (Syrien muss diszipliniert werden).

2. Der Iran, der ernsthaft entschlossen zu sein scheint, seinen Einfluss südlich und südöstlich von Aleppo zu vergrößern, soll eingeschränkt werden.

3. Salafi- und Dschihad-Operationen in Nordsyrien marginalisieren und dann eliminieren.

Um diese Ziele zu erreichen – damit die Vereinigten Staaten westlich des Euphrats expandieren können und Russland nach Osten gehen kann – wollen beide die YPG als ihre lokalen Proxies nutzen. Dieser Wettstreit zwischen den beiden Mächten erinnert an die Konfrontationen und Provokationen zwischen US-amerikanischen und russischen Flugzeugen, die kürzlich über dem Euphrat stattgefunden haben.

Laut Friedensverhandlungen in Astana, Kasachstan, sollte die Türkei 14 militärische Beobachtungsposten errichten, um die Deeskalationsbemühungen um Idlib herum zu überwachen, aber nur vier wurden eingerichtet. Russische Quellen, die auf Anonymität bestehen, sagen, Ankara sei bei diesen Bemühungen zu langsam gewesen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am 11. Januar:

„Wir warten noch immer darauf, dass die Türkei die Beobachtungsposten so schnell wie möglich einrichtet.“

Im Jahr 2017 hatte Moskau Ankara die Möglichkeit geboten, das Gebiet zu räumen: Lassen Sie die radikalen Elemente in Idlib das Stadtzentrum verlassen. Doch Ankara reagierte verspätet, und die Feldleistung entsprach nicht den Erwartungen Russlands. Es ist daher möglich, dass Russland – unzufrieden mit der türkischen Leistung – der syrischen Armee grünes Licht für Angriffe nördlich von Idlib gegeben hat.

Mit anderen Worten, Russland ist der Ansicht, dass Ankara bei der Erfüllung seiner Versprechen gegenüber Moskau, die sunnitische Opposition westlich des Euphrats umzugestalten, um zu einem kohärenten Akteur zu werden und sunnitische bewaffnete Gruppen von den radikalen Gruppen zu trennen, die Hayat Tahrir al-Sham angehören, in Verzug geraten ist. Eine Afrin-Operation könnte die sensiblen Arrangements gefährden, die Russland so sehr versucht hat, westlich des Euphrats zu erreichen. Am meisten erfreut über eine solche Situation wäre natürlich Washington, das es vorzieht, allein mit der YPG östlich des Euphrats zu arbeiten und die potenziell explosive Türkei-YPG-Krise in Moskaus Schoß zu lassen.

Es ist nicht schwer zu erraten, warum Washington sich wohl fühlt, wenn man sich aus der Afrin-Frage heraushält, während Moskau nachhaltige Anstrengungen unternimmt, um die Krise zu bewältigen.