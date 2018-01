Aserbaidschan kämpft mit dem steigenden Einfluss von Iran

Die aserbaidschanische Regierung ist zunehmend besorgt über das, was sie als wachsende iranische Manipulation der schiitischen Gläubigen des Landes ansieht.

von Zaur Shiriyev für EurasiaNet

Die Sicherheitsdienste Aserbaidschans haben kürzlich hochrangigen Regierungsbeamten einen Bericht vorgelegt, in dem beschrieben wird, wie der Iran „seine Tätigkeiten n den Regionen Aserbaidschans erhöht hat“, sagte ein Analyst im Regierungsumfeld im Gespräch mit dem Fachportal EurasiaNet.org. „Viel mehr Leute sind jetzt unter dem Einfluss des Irans, und das läutet Alarmglocken innerhalb der Regierung“, sagte die Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Im Jahr 2013 lockerte Aserbaidschan die Beschränkungen für religiöse Persönlichkeiten, die mit dem Iran in Verbindung stehen, um öffentlich zu predigen. Diese taktische Umarmung des Schiismus zielte darauf ab, den Strom der Aserbaidschaner, die sich dem „Islamischen Staat“ anschlossen und in Syrien sowie Irak kämpften, einzudämmen, ein Trend, von dem Baku glaubte, dass er von einem Anstieg der radikaler sunnitischer Tendenzen inspiriert wäre.

Aber jetzt scheint es, dass die Politik unbeabsichtigte Konsequenzen hat, was dazu führt, dass die Behörden glauben, dass der Iran eine verstärkte Kontrolle über den Alltag der Schiiten in Aserbaidschan hat. Nach offiziellen Angaben sind 22 der 150 schiitischen Medressen (islamische Schulen) im Land „unter der Kontrolle des Iran“, schrieb Kenan Rovshanoglu in einem kürzlich erschienenen Bericht für die aserbaidschanische Nachrichtenagentur Turan.

Viele säkulare Aserbaidschaner sind durch die zunehmende Sichtbarkeit der schiitischen Praktiken im Land alarmiert. Während der Ashura-Feierlichkeiten im September in Baku nahmen einige Kinder an dem Ritual teil, bei dem es um Selbstgeißelung geht, die oft sehr blutig sind. „Als ich sah, dass Kinder, die kein wirkliches Verständnis von Religion haben, Hidschab tragen und an Aschura-Zeremonien teilnehmen, dachte ich, dass sie zu Kamikazen werden, um in Zukunft nach Syrien geschickt zu werden“, sagte der Abgeordnete Zahid Oruc.

Als Reaktion darauf schlug der Staatliche Ausschuss für Familie, Frauen und Kinder in Aserbaidschan Anfang Oktober ein Gesetz vor, das Kindern die Teilnahme an Aschura-Gedenkfeiern und ähnlichen religiösen Ritualen verbietet. Über die Rechtsvorschrift wurde noch nicht abgestimmt.

Irans Oberster Führer, Ayatollah Ali Chamenei, kritisierte das vorgeschlagene Gesetz während eines November-Treffens mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew in Teheran öffentlich. „Wir sollten diese große Chance und die glorreichen Trauerzeremonien der Schiiten in Aserbaidschan schätzen, denn sie werden die Identität der Nation und des Landes Aserbaidschans stärken“, behauptete Chamenei.

Aserbaidschan selbst traute sich nicht, Iran öffentlich zu kritisieren. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit der Unabhängigkeit Aserbaidschans im Jahr 1991 unruhig, da Baku den religiösen Einfluss des Irans fürchtet und Teheran über den möglichen Einfluss Aserbaidschans auf die große ethnische aserbaidschanische Bevölkerung im Norden Irans besorgt ist. Beide haben auch enge Verbindungen zum größten Feind des jeweils anderen: Aserbaidschan mit Israel und Iran mit Armenien.

Mit dem Amtsantritt von Präsident Hassan Rouhani im Jahr 2013 ist der Iran gezwungen, seine Beziehungen zu Aserbaidschan neu zu justieren. Seitdem haben die offiziellen bilateralen Kontakte dramatisch zugenommen. Beide Seiten unterzeichneten mehr als 20 Kooperationsabkommen im wirtschaftlichen Bereich.

In einem Projekt, das vor 2013 unvorstellbar gewesen wäre, hat Aserbaidschan ein Darlehen für den Bau einer 100-Meilen-Strecke einer Eisenbahnstrecke im Iran bereitgestellt, von der aserbaidschanischen Grenze bis zur Stadt Rascht, die Teil des Nord-Süd-Verkehrskorridors ist. Baku hofft, dass die Initiative die Pläne zur Entwicklung von Eisenbahnverbindungen zwischen dem Iran und Armenien entgleisen kann.

Zurück zur Aschura, die aserbaidschanisch-türkische Regierung sagte nicht öffentlicht, dass der Iran die Aschura-Gedenkfeiern beeinflusst hat, aber ein Beamter, der stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen Komitees für die Arbeit mit religiösen Organisationen, Gündüz Ismayilow, sagte, dass „es in Aserbaidschan einige Kräfte gibt, die versuchen, politische Elemente in die Aschura-Gedenkfeiern im Land einzubringen“. Der Wink ging allerdings ziemlich genau in die Adresse der Regierung in Teheran.

Kerbela, Rekrutierungsort von Aserbaidschanern für Iranische Revolutionsgarde?

Anfang Dezember veröffentlichte die mit der Regierung verbundene Website Haqqin.Az einen Artikel, in dem Iran beschuldigt wird, schiitische Pilger zu rekrutieren, die die heilige Stadt Kerbala im Irak besuchen. Der Artikel ergab, dass 30.000 Aserbaidschaner in diesem Jahr Kerbala anlässlich von Aschura besuchten, was einer Steigerung der Zahl von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Artikel behauptete auch, dass die Iranische Islamische Revolutionsgarde (IRGC) und die mit ihr verbundene schiitische Miliz „Haschdi Schabi“ Aserbaidschaner rekrutiert haben, um Informationen zu sammeln und regierungsfeindliche Propaganda gegen Baku zu betreiben. Ein Teil der Propaganda, so der Artikel, konzentrierte sich auf Nardaran, ein Zentrum des schiitischen Konservativismus in Aserbaidschan.

Im Jahr 2015 führten die Sicherheitsdienste eine Reihe von Razzien in Nardaran durch und verhafteten radikal-schiitische Aktivisten, die sie beschuldigt hatten, Pläne zum Sturz der Regierung zu schmieden. Die Behörden Aserbaidschans glaubten auch, dass die religiösen Führer Nardarans unter iranischem Einfluss standen und dass dieser Einfluss nach der Operation gebremst wurde. Die iranische Propaganda, so der Haqqin-Artikel, kritisierte die Nardaran-Ereignisse als „Verletzung der Rechte und Verfolgung der Schiiten“.

„Einige in Baku bezweifeln den Fokus der Regierung auf den Einfluss des Iran auf die Schiiten. Es wäre zu einfach zu behaupten, dass alle Menschen, die für heilige Besuche in den Irak gingen, unter dem Einfluss des Iran landen“, sagte ein Regierungsbeamter der mittleren Ebene gegenüber EurasiaNet.org unter der Bedingung der Anonymität. Der Beamte fügte jedoch hinzu, dass es dort „viel einfacher ist, unter die Einflüsse ausländischer Geheimdienste zu fallen als anderswo“.

Der Beamte glaubt, dass mehr Aserbaidschaner, die den Irak und Syrien besuchen, vom „Islamischen Staat“ rekrutiert werden: „Die Zahl der Aserbaidschaner, die ISIS beitreten, ist in den letzten zwei Jahren gestiegen, und im vergangenen Jahr wurden 151 Personen ihrer aserbaidschanischen Staatsbürgerschaft beraubt, weil sie in den Reihen terroristischer Organisationen gekämpft haben. Das ist die größte Bedrohung“, sagte der Beamte.

Ein anderer Artikel, vom Regierungsthinktank „Zentrum für Strategische Studien“ (SAM), schien hingegen lieber über Bakus Bedenken über den Iran zu sprechen, diesmal über seine Beziehungen zu Armenien.

Der unsignierte Artikel sorgte für Aufmerksamkeit sowohl wegen seines Tons – der eher wie eine offizielle Erklärung als wie eine Analyse sich liest – als auch wegen seiner Sprache. Er wurde in Aserbaidschanisch statt in Russisch und Englisch veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass das Thema nicht das übliche internationale Publikum von SAM war, sondern eine Botschaft an die iranische Regierung über ihre Botschaft in Baku.

Das Stück kritisierte die zunehmenden Kontakte zwischen Teheran und den De-facto-Behörden von Berg-Karabach, die Baku als separatistisches Regime auf aserbaidschanischem Territorium betrachtet. Er beschrieb die jüngsten Auftritte von Karabach-Beamten in den iranischen Medien und die Veröffentlichung von zwei Büchern über Karabach. Der Beitrag hob eine Konferenz vom 15. November im Iran hervor, die Karabach gewidmet war. Die Iranian International Studies Association, zu deren Gründern unter anderem der iranische Außenminister Mohammad Dschavad Zarif gehört, hat eine Art „Plattform für die Durchführung der antiaserbaidschanischen Propaganda armenischer Wissenschaftler geschaffen“, schrieb der Autor.

Während die aserbaidschanische Kritik an den Beziehungen zwischen Iran und Armenien nicht neu ist, scheint sie eine neue Ebene erreicht zu haben, sagte ein anonymer Analyst mit engen Verbindungen zur aserbaidschanischen Regierung im Gespräch mit EurasiaNet.org. Baku ist sich unsicher, warum Teheran die Beziehungen zu den De-facto-Karabach-Behörden betont, und befürchtet, dass es dazu dienen wird, die armenische Seite im Iran zu legitimieren.