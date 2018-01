Aserbaidschan: Neuer Seefrachtterminal soll eurasischem Handel Auftrieb geben

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat am neunten Januar in Baku das erste Ro-Ro-Frachtterminal des Landes eröffnet, um die regionalen Transport- und Logistikkapazitäten des Turkstaates zu stärken.

Präsident Ilham Aliyev weihte die Eröffnung des Terminals ein, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die auf der offiziellen Website des Präsidenten veröffentlicht wurde. Das Terminal ist in der Lage, jährlich bis zu 60.000 Lastwagen und 1,8 Millionen Tonnen Fracht aufzunehmen.

Roll-on- und Roll-off-Anlagen können Schiffe aufnehmen, die für die Beförderung von Radladungen ausgelegt sind, darunter Pkw, Lkw, Sattelzüge, Anhänger und Eisenbahnwaggons, die auf eigenen Rädern oder mit einem Plattformwagen auf und von einem Schiff gefahren werden.

Das neue Ro-Ro-Terminal gilt als integraler Bestandteil des Starts der ersten Phase des größeren Baku International Sea Trade Port Komplexes, auch bekannt als der Hafen von Baku.

Der Bau des Handelshafens erfolgt in drei Phasen. Zwei Brücken für Ro-Ro-Schiffe, sieben Brücken für universelle Fracht- und Containerterminals, zwei Fährbrücken und eine Brücke für die Wartung von Flottenschiffen werden in der ersten Phase gebaut. Elf kleinere Schiffe können gleichzeitig an der Servicebrücke für Flottenschiffe ankern.