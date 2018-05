Balkan erklärt: EU spielt Großmacht – Türkei und Russland schlagen zurück

Auf dem Balkan begann der erste Weltkrieg, der später noch einmal mit dem zweiten Weltkrieg ausgefochten wurde. Die Europäische Union riskiert mit ihrer Expansionspolitik ernsthafte geopolitische Konflikte mit Russland und der Türkei, die stärker als in den vergangenen fast 30 Jahren auftreten und mittlerweile auch in strategischen Fragen zunehmend kooperieren.

Das Video klärt auch, was in Osteuropa passiert, sollte die EU einmal zusammenbrechen, und was die russische Antwort auf „Intermarium“ sein könnte.