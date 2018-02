Insgesamt 27 Moscheen aus der osmanischen Zeit in Bulgarien warten auf ihre Restaurierung, da ihre Minarette, Mauern und Türen entweder eingestürzt sind oder erhebliche Schäden erlitten haben. Die bulgarische Verwaltung stellt der muslimischen Minderheit und Türkei allerdings Steine in den Weg.

Lokale muslimische Behörden beschweren sich darüber, dass bulgarische Beamte keine Restaurierung zulassen, weil die Moscheen keine Minarette mehr haben, was dazu führt, dass sie zu „historischen Stätten“ erklärt werden. Auf diese Weise blockiert die bulgarische Regierung die Wiederbelegung der Religionsstätten.

In Bulgarien gibt es eine Reihe von Moscheen, historische türkische Bäder (Hamams) und andere historische Überreste, die restauriert werden müssen. 27 Moscheen aus osmanischer Zeit in Bulgarien warten auf ihre Restaurierung. Einige der Moscheen wurden aufgrund ihrer Lage inmitten archäologischer Stätten zu „historischen Stätten“ erklärt, was die Restaurierung und Nutzung durch die Gläubigen erschwert, so das Großmufti-Büro in Bulgarien. Das Büro sagte, dass sie seit vielen Jahren legal auf die Restaurierung der Moscheen drängen.

Auf der Liste stehen die Fatih-Mehmed-Moschee in der westlichen Stadt Kyustendil, die Karaca-Pascha-Moschee in der südlichen Stadt Gotze Delchev und die Ibrahim-Pascha-Moschee in der Stadt Razgrad. 27 Moscheen aus osmanischer Zeit in Bulgarien warten auf ihre Restaurierung.

Bürokratische Hürden als Waffe

Mustafa Izbishtali, der Mufti von Sofia, teilte der Anadolu Agency mit, dass der Unterhalt der Moscheen aufgrund bürokratischer Hürden immer schwieriger werde.

Beamte haben die Restaurierung der Fatih-Sultan-Mehmed-Moschee in Kyustendil, die 1531 erbaut wurde, für 30 Jahre blockiert, kritisierte Izbishtali.

„Die Blei-Beschichtung auf der Kuppel der Moschee wurde vor Jahren gestohlen und an Schrottsammler verkauft. Die sehr wertvollen Teppiche in den Moscheen verschwanden ebenfalls, nachdem sie gestohlen und verkauft wurden“, sagte er.

„Die Stadtverwaltung unternimmt alle Anstrengungen, um die Überreste der Muslime in Kyustendil zu beseitigen. Sie warten darauf, dass das Minarett der Moschee zusammenbricht, indem sie es geschlossen halten. Die Gemeinde Kyustendil will die Spuren des Islams wegspülen.“

Izbishtali sagte, die Mentalität der Behörden ließe sich wie folgt zusammenfassen: „Wenn es ein Minarett hat, dann ist es eine Moschee, wenn nicht, dann ist es ein Museum“, und fügte hinzu, dass von mindestens 11 osmanischen Moscheen in der Stadt Kyustendil allein nur zwei Moscheen für den Gottesdienst geöffnet sind und zwei andere für den Gottesdienst geschlossen sind.

Er sagte, er hoffe, dass die Türkei dazu beitragen wird, die Sache der Restaurierung voranzutreiben.

„Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sehr gut gezeigt, wie man Kultstätten schützen kann, unabhängig davon, zu welchem Glauben sie gehören. Die Restaurierung der Sveti-Stefan-Kirche [St. Stephan oder Eisenkirche] in Istanbul ist ein großartiges Beispiel dafür“, sagte er. „Wenn Erdoğan diese [Restaurierung] nicht unterstützt, dann wird es niemand tun.“

Gemeinsames Kulturerbe

Unter Hinweis darauf, dass Moscheen in Städten wie Kyustendil und Razgrad ein gemeinsames kulturelles Erbe sind, forderte der Mufti den bulgarischen Premierminister Bojko Borisov auf, ihre Restaurierung zu unterstützen.

Izbishtali sagte, dass die Moscheen restauriert werden müssen, um Religionsstätten zu sein, nicht Museen, wie die historische bulgarische Kirche in Istanbul.

Etwa 4.000 Muslime, die in der Nähe der griechischen Grenze in der Stadt Gotze Delchev leben, sind gezwungen, in einer Moschee mit einer Kapazität von nur 100 Personen zu beten oder außerhalb der Mauern zu beten, so die örtlichen Kleriker.

Die Karaca Pascha Moschee, die im 14. Jahrhundert erbaut und nach dem Einsturz der Kuppel im Jahr 2011 dem Verfall preisgegeben wurde, ist auch das Ziel regelmäßiger rassistischer Angriffe.

Aydin Muhammed, der Mufti von Blagoevgrad, teilte der Anadolu Agency mit, dass die örtliche Moschee für die Anbetung geschlossen wurde, nachdem die Beamten behauptet hatten, es gäbe archäologische Überreste in der Nähe. Muhammed sagte:

„Alle Regierungen müssen historische Strukturen schützen, unabhängig davon, ob sie römisch, altgriechisch oder osmanisch sind. Jeder historische Stein hat einen eigenen Wert.“

Er unterstrich, dass Moscheen nicht nur Teil Bulgariens, sondern der gesamten Europäischen Union sind, und sagte:

„Zum Beispiel gehört die Blaue Moschee in der Türkei nicht nur der Türkei, sondern allen Muslimen. Ebenso gehört die Karaca Pascha Moschee aus der osmanischen Ära Bulgariens nicht nur dem Land, sondern ist Teil des gemeinsamen Erbes der gesamten Europäischen Union.“

Er sagte, die EU sei kein christlicher Club und rief alle Menschen in den EU-Staaten dazu auf, Moscheen wie Karaca Pascha zu schützen. Bulgarien trat 2007 der EU bei und ist derzeit ihr Präsident.

Muhammed fügte hinzu, dass die muslimische Gemeinschaft bereit ist, die Moschee mit eigenen Mitteln wiederherzustellen, und forderte die Politiker auf, bürokratische Hürden zu nehmen und das Thema realistischer anzugehen.