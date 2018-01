„Die Türkei wird 2018 ihre aktive und mutige Außenpolitik fortsetzen“

Die Türkei wird nicht völlig sicher sein, wenn sie nicht zur Lösung von Konflikten in ihrer Region beiträgt, hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan gesagt und gelobte, 2018 weiterhin eine „aktivere und mutigere“ Außenpolitik zu verfolgen.

„Die Türkei wird nicht in der Lage sein, ihre Zukunft zu sichern, ohne Probleme in ihrer Region zu lösen. Dies führt uns dazu, eine aktivere, mutigere und gegebenenfalls riskantere Außenpolitik zu betreiben“, sagte Erdoğan in seiner Neujahrsbotschaft, die am 31. Dezember veröffentlicht wurde.

Unter Berufung auf die Entwicklungen in Syrien, Irak und Palästina betonte Erdoğan die Bedeutung und Sensibilität dieser Probleme für die Zukunft der Türkei.

„Unsere jüngsten Erfahrungen haben uns gezeigt, dass man nicht in [Verhandlungen] involviert sein kann, ohne vor Ort aktiv zu sein. Zu diesem Zweck haben wir im letzten Jahr bedeutende Schritte unternommen, indem wir eine Operation in Idlib [in Syrien]gestartet und das Unabhängigkeitsangebot der Regionalregierung im Irak abgelehnt haben“, sagte er und bezog sich dabei auf das Unabhängigkeitsreferendum der kurdischen Regionalregierung (KRG) im September.

Die laufende Idlib-Operation der Türkei ist Teil eines Drei-Wege-Abkommens zwischen Russland und dem Iran zur Schaffung einer Konflikt befreiten Zone in Nordsyrien, um den andauernden Waffenstillstand zwischen der syrischen Armee und den Oppositionsgruppen zu festigen.

„Die Jerusalem-Frage hat sich als eine Prüfung für uns und unsere Region sowie für alle Muslime und unterdrückten Nationen herausgestellt. Abgesehen von Israel hat kein Staat den Schritt der Vereinigten Staaten unterstützt. Im Gegenteil, es führte zu einer günstigen Entwicklung der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Palästinas“, sagte Erdoğan und verwies auf den Notgipfel der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) in Istanbul am 13. Dezember, eine Woche nachdem US-Präsident Donald Trump die heilige Stadt einseitig als „ungeteilte“ Hauptstadt Israels anerkannt hatte.

Das Thema wurde später auf Initiative der Türkei am 21. Dezember in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht. In der anschließenden Abstimmung verurteilten 128 Länder den Schritt von Trump und forderten eine Wiederaufnahme der weltweiten Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina.

„ Sehr wichtige Entwicklungen erwarten uns 2018“

In seiner Neujahrsbotschaft zitierte Erdoğan das Referendum vom April 2017, in dem der Wechsel zu einem exekutiven Präsidentschaftssystem knapp angenommen wurde, als eine der wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Jahres.

Unter Hinweis darauf, dass die Türkei im Laufe des Jahres 2018 mit „sehr wichtigen Entwicklungen“ innerhalb und außerhalb des Landes konfrontiert sein wird, gelobte Erdoğan, weiterhin „Tag und Nacht zu arbeiten“, um auf potenzielle Herausforderungen und Probleme vorbereitet zu sein. Mit Blick auf die für 2019 geplanten Kommunal-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sagte er, dass alle drei für die Zukunft des Landes „von entscheidender Bedeutung“ seien.