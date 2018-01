General: Türkei wird es nicht zulassen, dass YPG-Miliz unterstützt wird

Der türkische Generalstabschef Hulusi Akar hat am Dienstag gelobt, dass die Türkei der PKK-nahen YPG-Miliz nicht erlauben wird, weiterhin Unterstützung zu erhalten.

Bei einem NATO-Treffen in Brüssel sagte Akar, das Bündnis soll „nicht zwischen terroristischen Gruppen unterscheiden“. Die Türkei war verärgert, nachdem die von den USA geführte Koalition am 14. Januar erklärt hatte, dass sie mit den von der YPG geführten Demokratischen Kräften Syriens (SDF) zusammenarbeitet, um eine neue 30.000 Mann starke Grenztruppe in Syrien aufzubauen.

Akar nahm an einem NATO-Treffen der Verteidigungschefs der Mitgliedsstaaten am 16. und 17. Januar in Brüssel teil. Es findet der 178. Militärausschuss in der Sitzung der Verteidigungschefs im NATO-Hauptquartier statt.

Am 16. Januar, am Rande des Treffens, wird erwartet, dass Akar mit US-General Joseph F. Dunford, dem Vorsitzenden der U.S. Joint Chiefs of Staff, zusammentreffen wird. Die Militärchefs werden regionale Sicherheitsfragen mit besonderem Schwerpunkt auf Syrien erörtern. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, da die Türkei über den Plan der USA erbost ist, eine Grenzsicherheitstruppe unter Führung einer kurdischen Miliz in Nordsyrien aufzubauen. Die YPG-Miliz wird von Ankara als syrischer Ableger der terroristischen PKK-Miliz angesehen.

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, General Petr Pavel, sagte am 16. Januar, dass sich die Diskussionen des Militärausschusses auf ein gemeinsames Verständnis der jüngsten Entwicklungen im Sicherheitsumfeld konzentrieren werden.

„Die militärische Zusammenarbeit ist wichtig, aber nur in Verbindung mit einer Reihe anderer Elemente – wie z.B. der politischen, wirtschaftlichen, justiziellen und sozialen – kann eine nachhaltige und nachhaltige Wirkung erzielt werden“, sagte Pavel bei der Eröffnung des Treffens.

Unabhängig davon sagte die NATO in einer Erklärung am 16. Januar:

„Die Verteidigungschefs werden das schwierige Sicherheitsumfeld an der Südflanke der NATO und den Beitrag des Bündnisses zu ihrer Stabilisierung diskutieren.“

Er sagte, sie werden auch die Resolute Support Mission in Afghanistan überprüfen, die globale Koalition zur Niederlage des „Islamischen Staates“ und die Rolle der NATO im Irak im Jahr 2018 diskutieren.

„Die Treffen mit den Partnern Ukraine und Georgien werden sich auf die Sicherheitslage vor Ort, den Fortschritt der Verteidigungsreform und den weiteren Weg konzentrieren“, fügte sie hinzu.

Der Militärausschuss tritt zweimal jährlich im NATO-Hauptquartier zusammen, um die Operationen und Missionen des Bündnisses zu erörtern und dem Nordatlantikrat konsensorientierte militärische Ratschläge zu geben, wie die NATO die globalen Sicherheitsherausforderungen am besten bewältigen kann.