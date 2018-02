Griechenland vor Problemen? Türkei baut mit ThyssenKrupp drittes U-Boot

Mit dem Bau eines hochmodernen dritten U-Bootes, das in Zusammenarbeit mit einem deutschen Unternehmen gebaut wird, setzt die Türkei ihre Bemühungen fort, ihre Verteidigungsindustrie zu indigenisieren. Premierminister Binali Yıldırım weihte das Projekt am Sonntag ein.

Mit der Erweiterung des lokalen Arsenals startete die Türkei offiziell den Bau von Murat Reis, dem dritten U-Boot einer neuen U-Boot-Flotte, die mit lokalen Ressourcen und der Unterstützung des deutschen Rüstungsunternehmens ThyssenKrupp gebaut wird. Premierminister Binali Yıldırım schloss sich Würdenträgern beim Eröffnungsschweißen des U-Boots in der Gölcük-Werft im Nordwesten der Türkei am Sonntag an.

Das Land startete das Projekt 2009, nachdem das Untersekretariat der Verteidigungsindustrie einen Vertrag mit einem ausländischen und lokalen Konsortium für den Bau von U-Booten unterzeichnet hatte. Ausgestattet mit moderner Waffentechnologie sollen die U-Boote die Einsätze der türkischen Marine in der Ägäis und im Mittelmeer verstärken. Das Land hat 2015 mit der Produktion des ersten U-Bootes des Projekts, TCG Pirireis, begonnen. Es wird geschätzt, dass der Bau von drei U-Booten durchschnittlich 61 Monate dauern wird. Hauptauftragnehmer des Projekts ist der deutsche Mischkonzern ThyssenKrupp. Bei den Unterauftragnehmern handelt es sich um namhafte türkische Verteidigungsunternehmen wie ASELSAN, Havelsan, Ayesaş, Milsoft, Koç und STM. Auch die führende staatliche türkische Wissenschaftsorganisation TÜBİTAK beteiligt sich an dem Projekt.

Laut der Nachrichtenagentur Trend will die Türkei 12 U-Boote als Teil des sogenannten MILGEM-Projekts herstellen.

Die Türkei hat stark in die Verteidigungsindustrie investiert und die Zahl der Verteidigungsprojekte in den letzten 15 Jahren erheblich erhöht, während sie gleichzeitig die Rate der einheimischen Produktion erhöht hat, wobei bedeutende lokale Ressourcen für die Entwicklung von Verteidigungsprojekten und -ausrüstungen verwendet werden. Die Zahl der Verteidigungsprojekte, die 2002 bei 66 lag, ist inzwischen auf 600 gestiegen, und die Größe dieser Verteidigungsprojekte hat 60 Milliarden Dollar erreicht. Die Außenabhängigkeit, die vor 16 Jahren bei rund 80 Prozent lag, ist mit der Verstaatlichung von Projekten ebenfalls rapide zurückgegangen. Der Einsatz heimischer Ressourcen ist von 25 Prozent auf über 60 Prozent gestiegen. Die türkische Verteidigungsindustrie verfügt über eine Produktionskapazität von rund 6 Milliarden Dollar und eine Exportkapazität von 2 Milliarden Dollar.

Bei der Schweißzeremonie für das U-Boot Murat Reis, das nach einem berühmten osmanischen Admiral benannt ist, sagte Premierminister Binali Yıldırım, der in der Vergangenheit als Schiffsingenieur arbeitete, bevor seine politische Karriere begann, dass er aufgeregt ist, schon bald einen neuen Zuwachs für die türkische Marine zu eröffnen. Unter Berufung auf die rasante Entwicklung der türkischen Verteidigungsindustrie in den letzten 15 Jahren sagte Yıldırım, dass sie seit 2003 mehr als 35 Milliarden Dollar in die Verteidigungsindustrie investiert haben. „Die Industrie steigerte auch ihre Exportkapazität auf über 2 Milliarden Dollar“, fügte er hinzu.

Muratreis denizaltısına ilk kaynak:

• Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin 3. gemisi

• Daha uzun süre suda kalacak, modern torpido ve güdümlü mermi atacak

• THYSSEN-KRUP Marine Sytems ana yüklenici, STM, ASELSAN, HAVELSAN, AYESAŞ, MILSOFT, Koç Bilgi Sistem ve TÜBİTAK görev alıyor pic.twitter.com/lUgaZpowr1 — Göksel Yıldırım (@gooksel) February 25, 2018

Der Premierminister sagte, dass der Exekutivausschuss der Verteidigungsindustrie des Landes kürzlich Projekte im Wert von 10 Milliarden Dollar für eine neue Reihe von Projekten für die Land-, Luft- und Seeverteidigung genehmigt hat. „Die türkischen Seestreitkräfte sind nun in der Lage, alle Arten von Bedrohungen gegen die Türkei auszuschalten“, betonte Yıldırım.

Er sagte, Murat Reis wird sich einer U-Boot-Flotte aus sechs Booten anschließen, und das Projekt werde auch dazu beitragen, den Zustand der Gölcük-Werft, dem wichtigsten Schiffbaudrehkreuz der Türkei, zu verbessern. Yıldırım forderte die Unternehmen außerdem auf, den Bauprozess zu beschleunigen, „in einer Zeit, in der die Türkei derzeit mit Risiken auf See konfrontiert ist“, und verwies dabei auf „Verschwörungen in der Ägäis und im Mittelmeer“.

Die Türkei und Griechenland streiten sich seit Jahrzehnten über die Hoheitsgewässer, und in jüngster Zeit kam es zu Spannungen über die Kardak-Inseln in der Ägäis. Türkische und griechische Küstenwachschiffe kollidierten Anfang des Monats vor den Inseln und lösten eine Krise zwischen Athen und Ankara aus. Die Türkei hat Griechenland beschuldigt, „gefährliche Schritte“ zu unternehmen, indem sie nach dem Vorfall die Hoheitsgewässer verletzt hat. Im Mittelmeerraum sieht sich die Türkei einer weiteren Herausforderung durch den griechisch kontrollierten Teil Zyperns ausgesetzt, der vor kurzem einseitig versucht hat, eine Erdgasexplorationszone auszubeuten. Die Türkei sagt, dass der türkisch-zypriotisch kontrollierte Teil der Insel auch Rechte an der Zone hat und türkische Kriegsschiffe eine italienische Ölplattform daran hinderten, die Zone Anfang des Monats zu erreichen.