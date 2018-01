Imam al-Ghazali: Der ungewöhnliche Sucher

Der große Islam-Gelehrte Imam al-Ghazali ist Jahrhunderte nach seinem Tod für die große Tragweite seiner Werke bekannt. Der Religionsexperte Omar Sallam fast das Wirken von al-Ghazali im Kern mit der Liebe zum Lernen zusammen und führt in einen kurzen religiösen Diskurs ein.

Ein Kind wird geboren zu einer großen Freude für seine Familie. Dieses Kind würde traurig aufwachsen und seinen Vater verlieren. Ohne Geld wird er geschickt, um Mittel zur Finanzierung seiner Familie suchen. Jahre später wurde er von bewaffneten Brigaden angegriffen. Ohne in dieser Geschichte weiter zu gehen, wenn ich fragen würde: Sieht das wie eine Biographie einer transformativen Figur in der Menschheitsgeschichte aus? Es scheint nicht so.

Die ironische Realität, diese Geschichte handelt von einer der berühmtesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der muslimischen Geschichte, Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Er wuchs in Armut auf. Er verlor seinen Vater in jungen Jahren und stellte sich verschiedenen anderen Herausforderungen. Doch Imam al-Ghazali ist auch der Gelehrte, der die höchsten akademischen Kenntnisse seiner Zeit erlangte. Er erlangte ein großes Wissen über die islamische Spiritualität auf unvergleichliche Weise. Zwar gibt es viele Faktoren, die zu seinem Erfolg beigetragen haben, aber einer, der nicht übersehen werden kann, ist seine lebenslange Bindung an das Lernen.

Bescheidene Anfänge

Imam al-Ghazali lernte die Grundlagen in seiner Heimatstadt Tabaran. Er wurde entsandt, um ein Schüler zu werden, nachdem die Gelder, die sein Vater bei seinem Hausmeister hinterlassen hatte, ausgegangen waren. Im Zeitalter von Social Media, Kompetenzanspruch und Selbstvermarktung schätzen viele die Schaffung von Fundamenten nicht im Vergleich zum Reiz, fortschrittlich zu wirken. Imam al-Ghazali kletterte den Weg zum Wissen über ausgetretene Stufen. Mit seinen Grundlagen legte er den Grundstein für weitere Studien, die seine Zukunft prägten.

Zu Füßen eines Riesen

Später in seinem Leben reiste er, um bei einem der Giganten der islamischen Gelehrsamkeit und Genies der Welt, Imam Diya al-Din Abd al-Malik al-Dschuwayni, zu studieren. Nachdem er viel Wissen von seinem Lehrer geerbt hat, würde man meinen, dass das ausreichen würde, aber er hat nicht damit aufgehört. Er lernte und suchte Spiritualität zusätzlich zu seiner Beherrschung der rationalen Wissenschaften, der theoretischen Wissenschaften und der Fähigkeit zu predigen und zu lehren.

Nach dem Tod seines Lehrers al-Dschuwayni (1028–1085) ging al-Ghazali an den Hof Nizam al-Mulks, des Wesirs der türkischen Seldschukensultane, der ihn 1091 zum Professor an der Nizamiyya-Medresse in Bagdad ernannte. Er erwarb sich in dieser Stellung als höchstrangiger Lehrer der islamischen Gemeinschaft von Bagdad größtes Ansehen und war auch als politischer Berater gefragt.

Wo sind Sicherheit und Erfüllung?

Imam al-Ghazali, der sich nicht zufrieden fühlte, durchlief eine eigene Krise. Diese Krise führte ihn dazu, das Dilemma zu lösen, einerseits öffentlich zu lehren und andrerseits die spirituelle Einsamkeit zu suchen, um vollkommene Gewissheit zu erlangen. Er würde nicht eine Pause vom Unterrichten für einen Monat oder zwei nehmen, noch ein Jahr oder zwei, sondern ein ganzes Jahrzehnt. In diesem Zeitraum ließ Imam al-Ghazali die Suche nach Prestige, Ruhm und das Ego zurück. Er entwickelte sich geistig anders als jede frühere Erfahrung, die er zuvor gemacht hatte.

Spirituelle Suche

Nachdem er die spirituelle Erkenntnis und Zufriedenheit erreicht hatte, verfasste er sein Wissen in Klassikern und Stützpfeilern der spirituellen islamischen Tradition, die bis heute gelesen werden. Er suchte Spiritualität, erlebte sie und teilte sie sogar in seiner Autobiographie und in verschiedenen anderen spirituellen Werken mit. Er würde schließlich in seine Stadt zurückkehren, aber er wollte nicht für die Öffentlichkeit lehren. Nach langem Bitten stimmte er zu, zu lehren, aber jeder, der ihn kannte, erkannte, dass sich etwas Tiefgreifendes an ihm geändert hat. Es scheint, dass Imam al-Ghazali jetzt in den Ruhestand gehen kann….

Die Tradition in den Griff bekommen

Imam al-Ghazali, immer der Suchende, schuf einen Raum für spirituelle Suchende und gab ihnen seine Fürsorge. Seine lebenslange Reise zum Suchen hörte nicht auf. Es ist damit verbunden, dass er die Hadith-Sammlung von Imam al-Buchari sammelte, um diese zu studieren. Die Tradition, die er verkörperte, war noch immer geprägt von der Suche, aber diesmal im Wissen um die Hadithe.

Bald darauf ging der Vorhang seines Lebens zu Ende, als er dem Schicksal eines jeden Menschen, der Sterblichkeit, begegnete. Imam al-Ghazali starb 1111 n. Chr., aber fast 900 Jahre später, inspiriert sein Vermächtnis gleich mehrere Fragen.

Fragen sich selbst…

Sind wir bereit, unser Engagement für das Leben als Suchende anzunehmen? Man würde davon profitieren, wenn man sich mit der Haltung eines lebenslangen Lernenden an den Glauben (Din) herantasten würde. So wie viele ermutigt werden, diese Karrieren zu machen, sind wir es unseren Seelen schuldig, jedes Jahr eine Ergänzung zu unserem Wissen zu machen. Ob es sich nun um das Wesentliche, die Bereicherung oder die Reaktion auf eine Lebensveränderung handelt, man kann immer etwas lernen, das obligatorisch oder empfohlen ist.

Werden wir uns unseren Realitäten mit Neugierde nähern? Eine schöne Eigenschaft bei Kindern ist die ununterbrochene Frage. Erwachsene können stagnieren, wenn das Leben zu einer Reaktion auf zu bezahlenden Rechnungen wird. Graben Sie tief in Ihrem vergangenen oder aktuellen Zustand und fragen Sie, was die gespeicherten Fragen sind, die Sie beantwortet haben möchten. Priorisieren sie diese und setzen sie sich dann mit den Gelehrten oder Weisheitssuchenden auseinander.

Können wir ehrlich zu uns selbst sein und nicht nur über die äußere Welt, sondern auch über unsere innere Welt, und echte Menschen sein, anstatt Heuchler zu sein? Während wir uns ins Leben begeben, ist es schwer vorstellbar, dass es keine Besuche oder Aufenthalte von Arroganz, Eitelkeit oder Angeberei gibt. Wir sollten lernen, zu wachsen und neugierig zu sein, aber wir sollten auch lernen, unser innerstes Juwel, unser Herz, zu polieren.

Solange es Leben gibt, gibt es eine Chance nach Wissen zu suchen.

Der Artikel wurde zuvor bei Seekershub veröffentlicht.