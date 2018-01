Irans widersprüchliche Haltung zur Kaschmirfrage in Indien

Der Iran profiliert sich gerne als Schutzpatron der notleidenden Muslime in der Welt und propagiert damit seine „Islamische Revolution“. Der Fall Kaschmir zeigt aber, dass Iran nicht immer eine unzerbrechliche Bande zur muslimische Welt sucht, sondern eigene geopolitische Interessen verfolgt, auch wenn das heißt, dass Indiens Erzfeind Pakistan im Zweifel nicht wirklich unterstützt wird.

von Mohammad Pervez Bilgrami für das Zentrum für iranische Studien in Ankara, IRAM

Irans Hauptherausforderung in seiner Südasienpolitik ist die Frage, wie man seine Interessen zwischen Indien und Pakistan ausbalanciert, den beiden Atommächten des Subkontinents, die bereits drei Kriege geführt haben um die Regionen Dschammu und Kaschmir, eine strategische Himalaya-Region. Irans Südasienpolitik liegt in der Ambiguität, zwischen diesen beiden Ländern zu wählen. Teheran muss seine Politik regional mit zwei verschiedenen Herangehensweisen verwalten – eine für Indien und die andere für Pakistan. Nach einer langen Pause sprach der Oberste Führer des Iran im Juni 2017, um Unterstützung für die unterdrückten muslimischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt, einschließlich derjenigen von Kaschmir, zu mobilisieren.

„Die muslimische Welt sollte die Menschen in Bahrain, Kaschmir, Jemen usw. offen unterstützen und Unterdrücker und Tyrannen, die die Menschen im Ramadan angegriffen haben, zurückweisen“, sagte der Oberste Führer in seiner Ramadan-Rede, indem er die Situation im indischen Bundesstaat Dschammu und Kaschmir mit derjenigen im Jemen und in Bahrain gleichsetzte, wo der Iran die schiitische Bevölkerung gegen die saudische Regierung unterstützt. Die Eid-ul-Fitr-Rede wurde am 26. Juni 2017 auf der offiziellen Website von Chamenei veröffentlicht, mit der Überschrift: „Jeder sollte die Menschen im Jemen, in Bahrain und Kaschmir offen unterstützen: Ayatollah Khamenei“. Die letzte derartige Erklärung zu Kaschmir kam 2010, als Ayatollah Chamenei Kaschmir nebst Gaza, Irak, Afghanistan und Pakistan erwähnte. Diese Erklärung folgte Indiens Stimmerhebung gegen den Iran bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO). Neu-Delhi wurde von Teheran als zunehmender Ableger der USA angesehen.

Die Region Kaschmir, von der er sprach, wird nicht nur von einem Land kontrolliert, sondern die Gesamtfläche von Dschammu und Kaschmir ist jetzt in drei Regionen aufgeteilt und wird von drei verschiedenen Ländern kontrolliert. Die größte Fläche der Region, 222.236 Quadratkilometer oder 45 Prozent des gesamten Territoriums von Kaschmir fällt unter direkte indische Verwaltung. Etwa 35 Prozent der Gesamtfläche von Dschammu und Kaschmir fallen unter pakistanische Kontrolle (13.297 km, die es „Azad Kashmir“ nennt, und das andere nördliche Gebiet, das 72.971 km umfasst und als Gilgit und Baltistan bekannt ist). Die restlichen 37.244 km, die als Aksai Chin bekannt sind, fallen unter chinesische Kontrolle und machen fast 20 Prozent der Gesamtfläche der Region aus. Ein kleines Stück von 6.000 Quadratkilometern des Shaksgam-Tals wurde von Pakistan an China abgetreten, nachdem das chinesisch-pakistanische Grenzabkommen 1963 geschlossen wurde. Pakistan behauptet jedoch, nichts an China abgetreten zu haben, sondern es habe durch dieses Abkommen rund 1.942 Kilometer Land von China gewonnen.

Selbst Irans Schah Pahlavi unterstützte Pakistan in Kaschmirfrage mehr

Interessanterweise war der säkulare Iran, der vom Schah Pahlavi regiert wurde, ein offener Befürworter Pakistans in Bezug auf die Auseinandersetzungen mit Indien, einschließlich der Kaschmir-Frage. Die Islamische Revolution unter der Führung von Ayatollah Chomeini eröffnete jedoch ein neues Kapitel der Beziehungen zu Indien, indem Iran seine Außenpolitik verlagerte, während Pakistan viel Einfluss in der Südasienpolitik des Iran verlor. Mit dem Ausbruch der Gewalt in Dschammu und Kaschmir im Jahr 1989 hatten die iranischen Behörden ihre erste Herausforderung, wie sie ihre Kaschmirpolitik gestalten sollten, um ihre Beziehungen zu Indien und Pakistan auszubalancieren. Die oberste Führung zog es daher vor, nicht Partei zu ergreifen und ihre Reaktionen auf die Leiden der Menschen zu beschränken, anstatt eine anfechtbare politische Lösung zu unterstützen.

Zum Beispiel sagte Ayatollah Khamenei 1990:

„Schauen Sie, wie überall auf der Welt, wo es eine muslimische Gemeinschaft gibt, sie viel härter behandelt werden als andere. Kaschmir ist ein zeitgenössisches Beispiel dafür. Die Muslime dort sprechen ihre Rechte aus. Jeder, der darüber informiert ist, was Kaschmir durchgemacht hat, weiß, was die Muslime von Kaschmir ausdrücken, ist nichts anderes als Wahrheit und Gerechtigkeit. Diejenigen, die sie zum Schweigen bringen, haben eine ungerechte Sache. Diejenigen, die sie angreifen, sind diejenigen, die eine falsche Tat begehen. Ironischerweise beobachtet die Welt all das kaltblütig.“

Die Erklärung enthielt sich jedoch der Stimme, sowohl auf Indien als auch auf Pakistan und die politischen Positionen, die die beiden Länder in dieser Frage häufig einnehmen, Bezug zu nehmen. Am 11. September 1991 hat Ayatollah Chamenei erneut die Position des Iran zu Kaschmir dargelegt, in der er die mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen des kaschmirischen Volkes durch Indien kritischer beurteilt hat, aber er hat es erneut unterlassen, eine spezifische politische Lösung vorzuschreiben, insbesondere die Umsetzung der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die Pakistan von allen muslimischen Ländern erwartet. Seine Aussage „Für die Islamische Republik Iran ist die Kaschmirfrage eine Frage der Menschlichkeit und des Islam, da das muslimische Volk dieser Region eindeutig Unterdrückung und Tyrannei ausgesetzt ist, und wir haben der indischen Regierung gegenüber stets unsere Abscheu vor dem, was dem muslimischen Volk von Kaschmir angetan wird, zum Ausdruck gebracht, und wir werden weiterhin dieselben Gefühle in verschiedenen Kreisen zum Ausdruck bringen“, könnte als Vermeidung einer spezifischen politischen Lösung empfunden werden von Pakistan.

Am 22. November 2016 erwähnte Ayatollah Khamenei Kaschmir in einem Gespräch mit dem slowenischen Präsidenten Borut Pahor, aber nur im Zusammenhang mit der Beschreibung des Interesses des Westens, die regionalen Streitigkeiten offen zu halten:

„Auf der Grundlage der ersten Sichtweise haben die Amerikaner keinen Plan für die Zerschlagung des ‚Islamischen Staates‘. Wie die Engländer, die die Wunde von Kaschmir seit der Ära des Kolonialismus auf dem indischen Subkontinent offen gehalten haben und die dazu geführt haben, dass zwei Nachbarländer, Indien und Pakistan, bis heute in dieser Frage uneinig sind, wollen auch die Amerikaner in der Frage des ‚Islamischen Staates‘ so handeln, dass dieses Problem im Irak fortbesteht, ohne jemals gelöst zu werden.“

Abgesehen von den Auszügen aus Chamenei’s Aussagen, die zu Kaschmir gemacht wurden, blieb der Iran kalkulierend, während er sowohl für die indische als auch für die pakistanische Seite auf Nummer sicher ging. Teheran führte eine relativ starke Verwässerung in seiner Rhetorik von 1989 bis 2001 durch. Es gibt bei genaueren Betrachtung einen Widerspruch in den verschiedenen Äußerungen des Obersten Führers Chamenei zu Kaschmir, die von einer scharfen Kritik an Indien bis hin zu einem Mittelweg reichen.

Die iranische Regierung von Präsident Ali Akbar Hashemi Rafsanjani bis hin zum derzeitigen Präsidenten Hasan Rouhani und ihren Außenministern ist in der Kaschmir-Frage stets vorsichtiger vorgegangen, indem sie ihr enormes wirtschaftliches Interesse an Indien und die revolutionäre Politik der Islamischen Republik ausbalanciert hat. So ist der Unterschied zwischen den Äußerungen des Obersten Führers Chamenei und denen verschiedener iranischer Präsidenten tadellos darauf ausgerichtet, beide Ziele zu erreichen. Tatsächlich unterstützte die revolutionäre Führung des Iran, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani zum Beispiel während seines Indienbesuchs 1995 den indischen Säkularismus und lobte seine ernsthafte Bereitschaft zu einer Lösung für Kaschmir, während er Pakistans Forderung nach US-amerikanischer Vermittlung zur Beilegung des Kaschmirstreits zurückwies. Vor kurzem hat der Iran wiederholt angeboten, zwischen Indien und Pakistan über Kaschmir zu vermitteln.

Die Inder vergessen nicht dass Hashemi Rafsanjani, der damalige Präsident des Iran, Indien bei der UN-Menschenrechtskommission (UNCHR) geschützt hatte, indem er einen allgemeinen Konsens über eine Resolution zu Kaschmir blockierte. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), die von einflussreichen westlichen Nationen unterstützt wird, drängte auf eine Resolution der UNCHR, die später als Menschenrechtsrat bezeichnet wurde, um Indien wegen Menschenrechtsverletzungen in Dschammu und Kaschmir zu verurteilen. Die Resolution sollte mit Zustimmung der UNCHR an den UN-Sicherheitsrat verwiesen werden, um Wirtschaftssanktionen und andere Strafmaßnahmen gegen Indien einzuleiten.

Im Jahr 2002, am Rande des Gipfeltreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) in Duschanbe, soll Präsident Mohammad Chatami eine Erklärung zu Kaschmir abgegeben haben, in der er sagte:

„Teheran wollte, dass die Kaschmir-Frage im Einklang mit den Wünschen des kaschmirischen Volkes gelöst wird.“

Doch sowohl sein Außenminister Kamal Charazi als auch die iranische Botschaft in Indien eilten, um klarzustellen, dass sich die Haltung der Islamischen Republik Iran in der Kaschmirfrage nicht ändert.

Im Dezember 2016 sagte Außenminister Dschavad Zarif:

„Der Iran ist ein enger Freund Indiens und Pakistans. Wir möchten, dass sich die Beziehungen zwischen unseren Freunden verbessern. Wir sind bereit, alles zu tun, was wir können, wenn unsere beiden Freunde es wünschen.“

Der Oberste Führer des Iran, Khamenei, und die Politiker des Landes haben die Worte und Erklärungen zur Kaschmir-Frage sehr taktvoll für ihre eigenen politischen Manöver ausgewählt, manchmal, um Indien zu drängen, sich nicht an die US-Politik gegenüber dem Iran anzupassen und iranisches Öl zu kaufen, das die einseitigen US-Sanktionen auf Eis legt, manchmal aber auch, um sich als Verfechter der Sache der globalen islamischen Umma zu präsentieren. All diese Aussagen, die aus den Machtkorridoren Teherans stammen, deuten deutlich darauf hin, dass der Iran keine konsequente Politik gegenüber Kaschmir verfolgt. Ihr unberechenbarer Ton und ihre Semantik erwidern unmittelbar ihre Beziehung zu Indien und Pakistan zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Iran nutzt oft seine Beziehungen zu Indien im Allgemeinen und die Kaschmir-Karte im Besonderen, um Pakistan davon abzuhalten, weiter in Richtung des regionalen Feindes Saudi-Arabien abzusteigen.

Schlussfolgerung

Es scheint, dass Chamenei’s viele Erklärungen zu Kaschmir in der Eigenschaft als Oberster Führer der Islamischen Republik Iran darauf abzielen, den eigenen „Wahlkreis“ anzusprechen, der immer noch Sympathie für die vermeintliche Islamische Revolution innerhalb und außerhalb des Landes hegt, während der Ansatz der anderen iranischen Politiker darauf abzielt, das Problem an der diplomatischen und politischen Front anzugehen. Die Zweideutigkeit zwischen Rhetorik und Aktion ist eine gut durchdachte Politik der iranischen Machtmakler, um beide Wahlkreise zu verwalten. Andererseits betrachtet das Establishment in Indien die Kaschmir-Referenz von Chamenei grundsätzlich in einem nicht gefährlichen Licht, wohl wissend, dass sie in Kaschmir aus sektiererischen Gründen keine signifikanten Auswirkungen vor Ort haben wird, und die sporadischen provokativen Äußerungen des Iran stellen für Indien keine wirkliche Bedrohung dar und werden auch global im gleichen Geiste behandelt. Iran ist ein schiitischer Staat, während die Bevölkerung von Kaschmir traditionell sunnitisch-muslimisch geprägt ist.

