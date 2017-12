Kaspisches Meer: Weg wird frei für Gas aus Turkmenistan nach Europa

Nach fast 30 Jahren des Feilschens um den Rechtsstatus des Kaspischen Meeres scheinen die fünf Anrainerstaaten ihre Differenzen endgültig beigelegt und sich auf die Festlegung ihrer Seegrenzen geeinigt zu haben. Im Falle eines Abschlusses könnte die Vereinbarung den Weg für den Export der riesigen Erdgasreserven Turkmenistans nach Europa ebnen.

Einzelheiten des Abkommens wurden noch nicht bekannt gegeben, und einige Elemente können erst dann endgültig festgelegt werden, wenn der endgültige Text im nächsten Jahr von den Staats- und Regierungschefs der fünf Staaten unterzeichnet wird: Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Iran und Aserbaidschan.

„Wir haben Lösungen für alle noch offenen Schlüsselfragen im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Entwurfs des Übereinkommens über den Rechtsstatus des Kaspischen Meeres gefunden“, beteuerte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen mit seinen kaspischen Amtskollegen am 5. Dezember in Moskau. „Der Text des Dokuments ist in der Tat fertig“, ergänzte er laut einem Bericht von Eurasianet.

Ein Kompromiss Turkmenistans über die Festlegung seiner Seegrenze zu Aserbaidschan scheint der Durchbruch zu sein, der den Abschluss des Paktes ermöglicht hat.

Im Rahmen des Kompromisses würde Aschgabat seinen Anspruch auf einen Teil des aserbaidschanischen Chirag-Guneshli-Ölfeldes aufgeben. Das könnte wahrscheinlich zu Gesprächen über andere umstrittene Assets wie Kapaz/Serdar führen, ein Öl- und Gasfeld, das sich auf halbem Weg zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan befindet und von beiden beansprucht wird.

„In den kommenden Monaten werden die beiden Länder auch damit beginnen, gemeinsame Öl- und Gasprojekte zu diskutieren und vielleicht eine Form der Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Produktion im Hinblick auf das Feld Kapaz/Sardar“, sagte Efgan Nifti, Direktor des in Washington ansässigen Caspian Policy Center, gegenüber Eurasianet.

Das Abkommen scheint auch dem Möglichkeit einen Riegel vorzuschieben, bei der Russland oder Iran den Bau einer Pipeline verhindern können, die turkmenisches Gas durch das Kaspische Meer nach Aserbaidschan und möglicherweise über die Türkei nach Europa transportieren soll.

Der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Khalaf Khalaf Khalafov, informierte, dass die getroffene Vereinbarung besagt, dass Pipeline-Projekte nur von den Ländern genehmigt werden müssen, deren Gewässer die Pipeline durchquert.

„Zumindest auf rechtlicher Ebene kann niemand mehr Einspruch erheben, wenn Aserbaidschan und Turkmenistan beschließen, eine Pipeline zu bauen“, sagte Nifti. Das bedeutet nicht, dass Akteure im Kaspischen Meer auf Hardpower verzichten.

Russische Flotte kann alle Träume im Keim ersticken

Es ist nicht klar, was Russland, das sich traditionell gegen den Bau einer Pipeline durch das Kaspische Meer gewandt hat, zu diesem Zugeständnis veranlasst hat. Russische Beamte haben sich nicht öffentlich zu diesem Thema geäußert. Alexander Knyazev, ein Analyst der russischen Regierung, sagte der Zeitung Nesawissimaja Gaseta, dass Russland auf altmodische Säbelrassel-Techniken zurückgreifen könne, um den Bau jeder Pipeline zu unterbrechen, die Moskau ablehnt.

„Das Problem [einer Pipeline]wird nicht beseitigt, aber wenn das Projekt realisiert wird, könnte es zu Konflikten kommen, höchstwahrscheinlich in weniger zivilisierten Formen“, sagte Knyazev. „Und in diesem Fall erfordert das Handeln der russischen Kaspischen Flotte, die de facto das Meer beherrscht, nicht die Zustimmung anderer Länder.“

Vorschläge für eine Pipeline, die turkmenisches Gas nach Europa transportieren soll, sind nichts Neues. Solche Pläne tauchten erst Ende der 90er Jahre auf, als die Europäische Union damit begann, einen „Southern Gas Corridor“ (SGC) zu erörtern, um die Abhängigkeit Europas von russischem Gas zu verringern.

Das Interesse an turkmenischem Gas kam 2009 erneut zum Vorschein, als Verhandlungen über das Nabucco-Pipeline-Projekt geführt wurden, das von der EU im Rahmen ihrer SGC-Ambitionen unterstützt wurde. Letztendlich haben sich Turkmenistan und Aserbaidschan nie geeinigt.

Schließlich wurde auch Nabucco eingestellt und Baku entschied sich für die Entwicklung eigener Pipeline-Routen: die Trans-Anatolische Pipeline (TANAP) durch die Türkei und die Trans-Adria-Pipeline (TAP), die an die Pipeline in der Türkei andockt und durch Griechenland über die Adria nach Italien führt.

Nach den derzeitigen Vereinbarungen wird TANAP jährlich 16 Milliarden Kubikmeter Gas aus dem aserbaidschanischen Schah-Deniz-Feld transportieren, wovon 6 Milliarden Kubikmeter in die Türkei und die restlichen 10 Milliarden Kubikmeter über TAP nach Italien fließen werden. Damit bleiben in den Pipelines noch freie Kapazitäten: 15 Mrd. Kubikmeter/Jahr für TANAP und 10 Mrd. Kubikmeter/Jahr für TAP. Beide Pipelines könnten nach ihrem derzeitigen Rechtsrahmen turkmenisches Gas transportieren.

Jeder Schritt zur Entwicklung einer Pipeline zur Einspeisung turkmenischen Gases in TANAP und der Transport nach Europa bedarf der vollen Unterstützung von der EU. Der europäische Markt ist allerdings umkämpfter geworden.

„Die rückläufige Gasnachfrage in ganz Europa, der Bau neuer Verbindungsleitungen auf dem Balkan und die steigende Kapazität an flüssigem Erdgas haben die Preise gesenkt und den Wettbewerb verschärft. Die Landschaft ist ganz anders als zu dem Zeitpunkt, als TCP zum ersten Mal ins Auge gefasst wurde“, sagt William Powell, Chefredakteur von Natural Gas World.

Kurz gesagt, turkmenisches Gas würde in einem derzeit rückläufigen Markt, der von der russischen Gazprom dominiert wird, einem starken Wettbewerb um Kunden ausgesetzt sein. Dieser Umstand dürfte das Geschäft für Turkmenistan kaum lukrativ machen.

Selbst wenn sich die europäischen Gasmärkte irgendwann wieder erholen sollten, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass turkmenisches Gas in Aserbaidschan verkauft wird, größer. „Aserbaidschan hat so viel Gas für den Export bereitgestellt, dass es mit der Inlandsnachfrage nicht Schritt halten kann“, sagte John Roberts, ein unabhängiger Berater, der sich auf kaspische Energiefragen spezialisiert hat, auf Anfrage von Eurasianet.