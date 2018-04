Der türkische Konflikt mit der kurdischen PKK hat in den letzten Jahren an Intensität gewonnen. Das hat nicht zuletzt mit den Folgen des Syrien-Konflikts zu tun. Die türkische Armee rückte fast unbemerkt neben Syrien im Nordirak ein. Das Ziel ist die Isolierung der US-gedeckten YPG in Nordsyrien und der PKK im Kandil-Gebirge. Auch möchte Ankara den Kampf gegen PKK nutzen, um Iran von seinen südlichen Grenzen abzudrängen.