Regionale Entwicklungen zwingen Jordanien zur Allianz mit Türkei

Jordanien und die Türkei verstärken die Beziehungen, um die Positionen in Bezug auf regionale Herausforderungen zu vereinheitlichen, bei denen die beiden Länder gemeinsame Interessen haben, einschließlich des israelisch-palästinensischen Konflikts und der syrischen Krise.

von Osama Al Sharif für Al Monitor

König Abdullah II. empfing den türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu und General Hulusi Akar, den Befehlshaber der türkischen Streitkräfte, zu getrennten Besuchen in Amman während zweier Tage, am 19. und 20. Februar.

Cavusoglu traf sich mit dem jordanischen Monarchen, um die bilateralen Beziehungen und die neuesten regionalen Entwicklungen zu überprüfen, so eine Erklärung des Königlichen Hofs in Amman. Der König betonte seine „Bereitschaft, die Koordinierung in Fragen, die die islamische Nation betreffen, fortzusetzen und die Sicherheit und Stabilität der Region zu verbessern“. Darüber hinaus erörterten beide Seiten die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den bilateralen Handel. Cavusoglu kündigte an, dass seine Regierung „das jordanisch-türkische Freihandelsabkommen revidieren werde, um den Eintritt jordanischer Exporte in die Türkei zu erleichtern“. Er sagte auch, dass die Türkei die Nutzung des „Aqaba-Hafens als regionales Drehkreuz für türkische Exporte in verschiedene Märkte, einschließlich Afrika, in Betracht ziehe“, berichtete die Jordan Times. Einen Tag später diskutierten Abdullah und Akar über die bilaterale militärische Zusammenarbeit und den Kampf gegen den Terrorismus, so der Königliche Hof.

Während eines Treffens mit türkischen Staatsbürgern in Amman am 18. Februar sagte Cavusoglu, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan beabsichtigt, Jordanien in naher Zukunft zu besuchen. Erdogan besuchte das Königreich zuletzt im August 2017, und Abdullah war am 6. Dezember nach Ankara gereist, an dem Tag, an dem US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung bekannt gab, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

Erdogan teilt Abdullahs Widerstand gegen die Entscheidung von Trump über Jerusalem. Am 13. Dezember nahm der König in Istanbul an einer Sondersitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teil, wo er die Proklamation von Trump ablehnte.

Die Förderung der bilateralen Beziehungen zwischen Jordanien und der Türkei erfolgt zu einem Zeitpunkt, da Amman und Ankara ihre Positionen im Zuge der jüngsten regionalen Entwicklungen und im Vorgriff auf die möglichen Auswirkungen des Trump-Friedensplans für den Nahen Osten, der in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden soll, neu ausrichten. Die beiden Länder müssen noch auf die Nachricht reagieren, dass das US-Außenministerium die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die nun für Mai 2018 geplant ist, beschleunigt hat.

Abdullah ist ein entschiedener Befürworter der Zweistaatenlösung als einzigem Weg zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts und bekennt sich zu seiner Rolle als Hüter der muslimischen und christlichen heiligen Stätten in Ost-Jerusalem. Beide Themen könnten von Trumps Friedensplan und Israels rechtsextremer Koalitionsregierung betroffen sein.

Abdullahs Drehung in Richtung Türkei kommt zu einem Zeitpunkt, da Jordanien befürchtet, dass einige wichtige arabische Staaten bereit sein könnten, Trump’s Plan anzunehmen, selbst wenn sie die Zwei-Staaten-Option ablehnen. Es besteht der Glaube an Jordanien, unterstützt durch anti-iranische Äußerungen der Saudis, dass Riad die Frage des Iran als regionale Bedrohung für wichtiger und dringlicher hält als der arabisch-israelische Konflikt. Ägyptens Position ist unklar, wird aber entscheidend für das Schicksal des US-Friedensplans sein.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Beziehungen zwischen Amman und Riad seit Trumps Entscheidung über Jerusalem weiter abgekühlt haben. Lokalen Analysten zufolge wehrten sich die Saudis gegen die Aufrufe Ammans, nach der Ankündigung der USA einen arabischen Notgipfel über Jerusalem abzuhalten. Darüber hinaus war Saudi-Arabien nicht zufrieden mit der Reaktion Jordaniens auf die im Juni vergangenen Jahres eingeleiteten Schritte, Katar unter Druck zu setzen und zu isolieren.

Amman hat die Beziehungen zu Doha nicht abgebrochen, sondern stattdessen nur die diplomatischen Beziehungen herabgestuft und die Büros von Al Jazeera geschlossen. Weitere Gründe für die Abkühlung der bilateralen Beziehungen liegen in Ammans Haltung zum Krieg im Jemen – Jordaniens Beteiligung an der Saudi-geführten Koalition war symbolisch und kurzlebig – und in der Akzeptanz für die Muslimbruderschaft, die im jordanischen Parlament vertreten ist.

Jordanien ist bestrebt, nicht als Mitglied regionaler Blöcke oder Koalitionen angesehen zu werden. Trotz der historisch engen Beziehungen Ammans zu den Golfstaaten, insbesondere zu Saudi-Arabien, verfolgt Abdullah seit jeher eine eigenständige Politik, die sich der Polarisierung entzieht. Dies zeigt sich daran, dass Amman trotz seiner Ablehnung der umstrittenen Rolle des Iran in Syrien, Irak und Jemen diplomatische Beziehungen mit Teheran unterhält. Abdullah war der erste arabische Führer, der vor einem schiitischen Halbmond warnte.

Angesichts des außenpolitischen Ansatzes Abdullahs wird die wachsende Nähe Jordaniens zur Türkei, die sich im Golfstreit auf die Seite Katars geschlagen hat, sorgfältig gehandhabt. Beide Seiten haben gemeinsame Interessen am Ausgang der syrischen Krise, und beide unterstützen die Rechte der Palästinenser und die Zwei-Staaten-Lösung. Die starke Unterstützung der Türkei für die Rolle der Haschemiten in Ost-Jerusalem ist von großem moralischen Wert.

Neben einer vertieften politischen Koordinierung wird Jordanien, das in den letzten Jahren wirtschaftlich unter den Krisen in Syrien und im Irak gelitten hat, von besseren Handelsbeziehungen mit der Türkei profitieren. Der ehemalige jordanische Vizepremierminister Jawad Anani sagte zu Al-Monitor, dass die türkische Wirtschaft weltweit 15. größte ist und dass die politische und wirtschaftliche Position der Türkei in der Region unbestritten ist.

„Die Ankurbelung der Beziehungen kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Jordanien, da die Türkei einen riesigen Markt für jordanische Waren und eine Quelle für ankommende Touristen darstellt“, sagte Anani. Nach dem Besuch von Cavusoglu hat die Türkei über 500 jordanische Waren von den Zöllen befreit, was eine große Chance für die lokale Industrie darstellt. Er fügte hinzu, dass türkische Produkte und Fernsehdramen in Jordanien populär sind, und die Türkei ist das Reiseziel Nr. 1 für Jordanier.

Erdogan bleibt jedoch eine umstrittene Figur unter den Jordanierinnen und Jordanier. Viele bewundern ihn dafür, dass er sich gegen Israel und die Vereinigten Staaten gestellt und die säkulare Kultur der Türkei zurückgedrängt hat, aber andere betrachten ihn als Demagogen und politischen Opportunisten. Ironischerweise war auch Abdullahs Sicht auf Erdogan nicht immer positiv. Im April 2003 berichtete The Atlantic, dass der König den damaligen türkischen Premierminister als „lediglich die Förderung einer weicheren Version des Islamismus“ empfand und sagte, Erdogan habe ihm gesagt, dass Demokratie wie „eine Busfahrt“ sei – „Sobald ich an meiner Haltestelle angekommen bin, steige ich aus“. Seitdem scheinen die beiden Staats- und Regierungschefs erkannt zu haben, dass es ihnen besser geht, zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Herausforderungen in ihrer Krisenregion zu bewältigen.

Osama Al Sharif ist ein Journalist und politischer Kommentator mit Sitz in Amman, der sich auf Themen des Nahen Ostens spezialisiert hat. Er ist erreichbar unter alsharif.osama@gmail.com.