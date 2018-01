Russland: „Türkei empört über einseitige US-Aktionen in Syrien“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Interview mit der Zeitung „Kommersant“ am 21. Januar, dass „einseitige“ US-Aktionen in Syrien die Türkei wütend gemacht haben.

Die Türkei ist besonders empört über die Ankündigung der USA, 30.000 Kämpfer der syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) auszubilden, einer militanten syrischen Gruppe, die überwiegend aus den syrischen kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) besteht, die Ankara wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) als „terroristische Organisation“ betrachtet.

Die Raketen, die von Syrien abgefeuert wurden, schlugen in der türkischen Stadt Reyhanlı in der südlichen Provinz von Hatay am 21. Januar ein und töteten einen syrischen Staatsangehörigen und verwundeten 46 Leute, sagte das Büro des lokalen türkischen Gouverneurs. Weitere fünf wurden verwundet, als Raketen die Grenzstadt Kilis trafen.

Die Türkei sagte, dass die türkische Armee Ziele einschließlich der Verstecke, die von YPG-Kämpfer benutzt werden, getroffen hat.

Erdoğan hat gesagt, dass einige Verbündete der Türkei der YPG 2.000 Flugzeugtransporte und 5.000 LKW-Ladungen Munition zur Verfügung gestellt haben. Seine Kommentare scheinen auf die USA gerichtet gewesen zu sein.

Russland, das den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Bürgerkrieg unterstützt, wird in den Vereinten Nationen fordern, dass die Türkei ihre Operationen in Afrika einstellt, zitierte RIA News ein Mitglied des Sicherheitsausschusses des russischen Parlaments mit den Worten vom 20. Januar. Das wird allerdings weitgehend als symbolische Tat angesehen.