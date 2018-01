Türkei beginnt unabhängige Systemintegration von F-35 Kampfjet

Die türkische Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter hat vier lokale Bieter für einen wichtigen Auftrag benannt, der darauf abzielt, alle Informationssysteme der geplanten F-35 Lightning II Jets des Landes in das Systemnetz der türkischen Luftwaffe zu integrieren.

Das Unterstaatssekretariat für die Verteidigungsindustrie (SSM) sagt, dass es sich bei den vier um die Militärsoftware-Spezialisten Altay Yazilim, Aydin Yazilim, Havelsan und Milsoft Yazilim handelt.

Von den Bietern sind alle außer Havelsan Privatunternehmen. Havelsan ist ein staatlich kontrolliertes Unternehmen.

„Das lokale Interesse an dem Programm ist ein Hinweis auf die Absicht der Regierung, das kombinierte System so indigen wie möglich zu machen“, sagte ein Beschaffungsbeamter gegenüber dem Fachportal Defense News.

Im Rahmen des Programms wird der erfolgreiche Bewerber die Informationssysteme, die im Kampfflugzeug F-35 installiert sind, mit dem Informationssystem-Netzwerk der Luftwaffe, auch bekannt als HvBS, verbinden.

„Das Programm beinhaltet eine sichere Verbindung der Informationssystemelemente zwischen dem F-35-Flugzeug und dem Informationssystem-Netzwerk der Luftwaffe sowie den sicheren Austausch von Verschlusssachen zwischen diesen Systemen“, sagte SSM.

Verantwortlich für das Programm ist die Abteilung für Cybersicherheit und elektronische Kampfführungssysteme von SSM.

Die Türkei ist Partner des US-geführten, multinationalen Joint Strike Fighter-Programms. Im Rahmen des JSF-Programms hat sich die Türkei verpflichtet, insgesamt 116 Flugzeuge zu beschaffen. Die Türkei erteilte ihren ersten JSF-Auftrag im Jahr 2014 im Rahmen ihres Niedrigzinsprogramms für die Erstproduktion und ihren zweiten Auftrag im Oktober 2016.

Die türkischen Beschaffungs- und Militärbeamten hoffen, bis zum hundertjährigen Jubiläum 2023 eine neue Generation von Dual-Fighter-Jets zu bauen, die konzeptionell aus dem F-35 und einem einheimischen Flugzeug, bekannt als TF-X, bestehen, das Ankara im Rahmen eines Know-how-Vertrags mit BAE Systems entwickelt hat.

Industriequellen sagten, dass das Programm zum Aufbau kritischer Links zwischen den F-35-Flugzeugen und dem kombinierten Kommandonetzwerk der türkischen Luftwaffe wahrscheinlich nicht Hunderte von Millionen Dollar kosten wird, aber es wurde von der Beschaffungsbehörde als „strategisch“ gekennzeichnet.

Doch einige ausländische Beobachter bleiben zurückhaltend. „Natürlich wird es im Rahmen dieses Programms Grenzen für die türkische Arbeit geben“, so ein in London ansässiger Luft- und Raumfahrtspezialist. „Die Türken können vielleicht nicht so weit gehen, wie sie wollen.“