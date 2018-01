Interview mit Cavusoglu: Die Türkei erwartet mit Deutschland ein besseres Jahr

Das Schlimmste der Krise zwischen der Türkei und Deutschland ist vorbei und Ankara hofft auf eine deutliche Besserung im Jahr 2018, hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu der Deutschen Presseagentur (dpa) in einem Interview am Montag gesagt.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin sind seit dem vereitelten Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr angespannt, als die türkischen Regierung Deutschland wegen mangelnder Solidarität mit der Regierung rügte. Türkische Politiker warfen Deutschland außerdem vor, Aktivitäten von verbotenen oder terroristischen Gruppen, die der Türkei feindlich gesinnt sind, zu ignorieren. Die deutschen Politiker hingegen haben ihre Kritik gegen Ankara verschärft, insbesondere vor den Parlamentswahlen im September, wegen der Verhaftung von rund einem Dutzend deutscher Staatsbürger, darunter ein Reporter, ein Übersetzer und ein Menschenrechtsaktivist, wegen des Verdachts der Beihilfe zu terroristischen Vereinigungen.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine Tauwetter-Stimmung.

In einem ausführlichen Interview mit der dpa erklärt der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, warum er auf ein besseres Jahr 2018 hofft, wie von der türkischen Tageszeitung Sabah berichtet.

Zum Interview mit den wichtigsten Aussagen des Außenministers

dpa: Seit Ihre Partei, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK-Partei), vor 15 Jahren an die Macht kam, war das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland noch nie so schlecht wie 2017. Was erwarten Sie für 2018?

Cavusoglu: Die ersten drei Quartale 2017 waren nicht sehr gut, aber wir haben seitdem einige Fortschritte gemacht. Wir haben einen guten Dialog, vor allem mit dem deutschen Außenminister Gabriel. Ich denke, beide Seiten sind bereit, die Beziehungen zu normalisieren. Ich erwarte also ein viel besseres Jahr 2018.

dpa: Also ist der schlimmste Teil der Krise vorbei?

Cavusoglu: Von unserer Seite sehen wir keine Krise. Die Türkei hat kein Problem mit Deutschland. Aber Deutschland hat ein Problem mit der Türkei, und Deutschland verpasst keine Gelegenheit, die Türkei anzugreifen. Und es gibt einen sehr gefährlichen Bashing-Trend gegen die Türkei und Erdogan in Deutschland, der nicht sehr hilfreich ist. Ich glaube nicht, dass der Präsident sich darum kümmert, aber es beeinflusst die bilateralen Beziehungen. Es schürt den Hass auf beiden Seiten. Warum sollte ich ein Problem mit Deutschland haben? Ich erwarte immer noch eine ehrliche Antwort auf meine Frage: Warum hat Deutschland ein Problem mit der Türkei? Ich habe noch keine Antwort bekommen.

dpa: Ein Grund dafür ist die Inhaftierung von Deutschen in der Türkei, die sogar dazu geführt hat, dass die deutsche Regierung die Reisewarnung für die Türkei verschärft hat. Seit Ende Oktober haben türkische Gerichte zum Teil Deutsche aus dem Gefängnis entlassen oder ihr Ausreiseverbot aufgehoben. War das ein Zufall oder Teil einer Regierungsstrategie, um die Spannungen abzubauen?

Cavusoglu: Als Regierung können wir die Justiz nur auffordern, den Prozess zu beschleunigen. Am Ende entscheidet die unabhängige Justiz. Schauen Sie, es sind mehr als 2.000 Türken in Deutschland im Gefängnis. Hat die Türkei deswegen irgendein Problem in unseren Beziehungen geschaffen?

dpa: Die deutsche Regierung sagt, dass sie will, dass die Deutschen freigelassen werden, weil sie aus politischen Gründen inhaftiert wurden.

Cavusoglu: Wir haben der deutschen Regierung gesagt, dass das nicht stimmt. Warum sollten wir diese Leute ins Gefängnis stecken? Um etwas aus Deutschland zu bekommen? Nein.

dpa: Ihr deutscher Amtskollege Sigmar Gabriel hat das Wort Geiseln benutzt.

Cavusoglu: Das war eine falsche, populistische Terminologie am Vorabend einer Wahl. Ich bin sicher, er hat verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat.

dpa: Sie nennen Sigmar Gabriel immer noch einen Freund?

Cavusoglu: Er ist ein guter Freund von mir, ein persönlicher Freund, aber wir müssen uns nicht über alles einig sein.+

dpa: Die größte Meinungsverschiedenheit ist der Fall des Welt Korrespondenten Deniz Yücel, der sich wegen Terroranschuldigungen seit mehr als zehn Monaten in Untersuchungshaft befindet. Warum gibt es immer noch keine Anklage?

Cavusoglu: Ich bin auch nicht sehr glücklich, dass die Anklageschrift noch nicht da ist. Aber wir können die Justiz nur ermutigen, den Prozess zu beschleunigen. Das haben wir bereits getan. Aber sie sagen uns, dass es sich um eine sehr komplexe Situation handelt und dass die Ermittlungen noch andauern. Deshalb dauert es einige Zeit. Aber das ist nichts Persönliches. Die Anschuldigungen gegen Deniz Yücel sind sehr schwerwiegend. Seit 2015 ist er nicht mehr als Journalist in der Türkei akkreditiert. So wurde er nicht wegen seines Journalismus verhaftet, weil er ohnehin nicht akkreditiert war. Aber wer in der Türkei inhaftiert ist oder Probleme hat, der wird in Deutschland zum Helden. Warum? Ist Deutschland der größte Menschenrechtsverteidiger der Welt? Nein. Ich kann Ihnen Tausende von Beispielen für Menschenrechtsverletzungen in Deutschland nennen.

dpa: Wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg entscheidet, dass Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft entlassen werden soll, würde die Türkei diese Entscheidung umsetzen?

Cavusoglu: Es ist natürlich Sache der Justiz, aber wir haben immer die Urteile des Straßburger Gerichtshofs ausgeführt.

dpa: Sie erwarten also, dass auch in diesem Fall die Entscheidung des Straßburger Gerichts umgesetzt wird?

Cavusoglu: Natürlich.

Wenn Deutschland einen Schritt auf uns zukommt, kommt Türkei zwei Schritte

dpa: Präsident Erdoğan und Sie haben wiederholt Rassismus und anti-türkische Resentiments in Deutschland kritisiert, Ihr Ministerium hat sogar eine Reisewarnung herausgegeben….

Cavusoglu: … nach einer Reisewarnung aus Deutschland für die Türkei! Die rassistische Partei [die rechtspopulistische Alternative für Deutschland, AfD]gewann 13 Prozent der Stimmen. Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz nehmen in Deutschland zu. Das haben Sie bei den letzten Wahlen gesehen.

dpa: Stehen Sie immer noch zu Ihrer Reisewarnung? Wollen Sie immer noch sagen, dass Deutschland für die Türken gefährlich ist?

Cavusoglu: Das ist eine knifflige Frage. Man kann die Türkei nicht mit Reisewarnungen bestrafen. Ich musste diese Reisewarnung erwidern. Nicht, weil es mir gefällt, sondern weil es die Erwartung meiner Bürger war. Deutschland sollte das verstehen: Wenn Deutschland einen Schritt auf uns zukommt, wird die Türkei zwei Schritte auf Deutschland zugehen.

Nicht, weil wir Angst vor Deutschland haben. Das ist keine Schwäche, das kommt von Herzen. Aber wenn Deutschland die Türkei bedroht, wird die Türkei reagieren.

dpa: Welche Schritte erwarten Sie von Deutschland?

Cavusoglu: Deutschland sollte kein sicherer Zufluchtsort für Anhänger der Gülen-Bewegung und PKK sein. Schauen Sie sich an, was bei der letzten Demonstration passiert ist. Die deutsche Polizei versuchte. PKK-Anhänger zu stoppen und griff die Polizei brutal an. Wenn die Polizei noch ein paar Mal versucht, sie aufzuhalten, werden Sie sehen, was sie auch in Deutschland tun werden. Das ist eine terroristische Organisation. Das ist eine Schlange. Du kannst nicht mit der Schlange im selben Raum schlafen. Heute oder morgen wird sie dich beißen.

Wir müssen uns gegenseitig respektieren. Und wir erwarten von Deutschland, dass die Türkei als gleichberechtigter Partner betrachtet wird.

dpa: Wie beurteilen Sie die Haltung Deutschlands gegenüber der Gülen-Bewegung, die Ihre Regierung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht? Der Chef des deutschen Geheimdienstes BND, Bruno Kahl, sagte im März in einem Spiegel-Interview: „Die Gülen-Bewegung ist eine zivile Vereinigung für religiöse und weltliche Bildung.“

Cavusoglu: Das ist Gülen-Propaganda. Das ist wirklich Unsinn und inakzeptabel. Diese Institution weiß, dass die Gülen-Bewegung tatsächlich für den gescheiterten Putsch verantwortlich ist. Sie haben die Beweise.

dpa: Im Frühjahr haben Sie das Verbot von öffentlichen Kampagnen für türkische Regierungsbeamte in Deutschland und anderen EU-Ländern mit „Nazi-Methoden“ verglichen. Bedauern Sie diese Vergleiche?

Cavusoglu: Nein! Ich bereue sie nicht. Was damals geschah, erinnerte uns an das, was während der Nazizeit geschah. Vielleicht ist es nicht einmal während der Nazizeit passiert. Ich glaube nicht, dass das Nazi-Regime solche Besuche oder Treffen gestoppt hat.

Unser Ziel war es nicht, in die Innenpolitik eines anderen Landes einzugreifen. Wir haben Bürger, die in diesen Ländern leben. Und wir haben uns für das kritischste Referendum in der Geschichte der Republik eingesetzt. Einige europäische Länder, darunter auch Deutschland, haben sich bei unserem Referendum auf eine Seite geschlagen. Sie haben uns aufgehalten und Politiker ermutigt, sich für ein „Nein“ einzusetzen.

dpa: Die deutsche Regierung hat im Juni eine Verordnung erlassen, die besagt, dass öffentliche Auftritte ausländischer Regierungsvertreter aus Nicht-EU-Staaten einer vorherigen Genehmigung bedürfen und Wahlkampfverbote für solche Vertreter vorsieht. Wird Präsident Erdoğan seine Bürgerinnen und Bürger in Deutschland weiterhin so ansprechen, wie er es in der Vergangenheit getan hat?

Cavusoglu: Ich weiß es nicht. Sie müssen den Präsidenten fragen. Aber das ist sehr undemokratisch.

dpa: Wann ist Ihre nächste Reise nach Deutschland?

Cavusoglu: Ich werde Gabriel im Januar in seiner Heimatstadt Goslar besuchen. Er hat mich eingeladen. Wir arbeiten noch an einem Datum, aber es wird bald sein.

dpa: Gabriel schlug vor, dass ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien ein Entwurf für ein künftiges Abkommen mit der Türkei sein könnte. Wäre das für die Türkei akzeptabel?

Cavusoglu: Wir haben Verhandlungen über die Vollmitgliedschaft aufgenommen. Wenn die EU beschließt, die Türkei nicht zu akzeptieren, liegt es an der EU. Aber ich sehe, dass viele Länder immer noch für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei sind. Es gibt nur wenige Länder wie Deutschland, Österreich und in letzter Zeit Dänemark, die gegen unsere Mitgliedschaft sind.

dpa: Als Gabriel im April für eine Fortsetzung der EU-Beitrittsgespräche plädierte, warnte er, Europa könne kein Interesse daran haben, dass die Türkei in Richtung Russland gedrängt werde. Ist ein Bündnis mit Russland oder möglicherweise anderen Ländern für die Türkei eine Alternative zur EU?

Cavusoglu: Die Türkei sieht kein Land und keine Institution als Alternative. Russland ist also keine Alternative zum Westen.

dpa: Der Leiter der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, sagte im September, er sehe in absehbarer Zeit keine Beitrittsperspektive, weil die Türkei sich von der Rechtsstaatlichkeit entfernt. Die Opposition in der Türkei warnt vor einer Diktatur. Ist die Demokratie in der Türkei in Gefahr?

Cavusoglu: Überhaupt nicht. Demokratie ist für das türkische Volk zu wichtig. In den letzten 15 Jahren haben wir enorme Erfolge und Fortschritte erzielt. Sind wir 100-prozentig ok? Nein. Der gescheiterte Putsch und unser Kampf gegen diese Gülen-Organisation haben dem Image der Türkei geschadet. Ja, wir haben den Ausnahmezustand, den wir nach dem Staatsstreich herbeiführen mussten. Aber es zielt nur auf Terrororganisationen ab, es schränkt nicht die Rechte oder Freiheiten des Einzelnen ein. Man kann die Türkei wegen des Ausnahmezustands nicht als Diktatur bezeichnen. Die Türkei führt demokratische und faire Wahlen durch, besser als viele andere europäische Länder.

Wir durchlaufen die schwierigsten Jahre unserer Republik. Wir mussten einige Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu beseitigen. Wenn alles normal ist, werden wir den Ausnahmezustand beseitigen. Natürlich werden wir zu den Reformen zurückkehren.

Wenn Juncker Präsident Erdoğan sieht, nennt er ihn seinen besten Freund. Wenn wir uns treffen, ist alles schön. Ich möchte fragen, zu welcher Tageszeit und aus welchem Grund er diese Erklärung abgegeben hat. Juncker ist auch mein persönlicher Freund, aber er ändert seine Meinung noch am selben Tag.