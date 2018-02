Türkei und Emirate kämpfen um Vormacht am Horn von Afrika

Zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der Türkei läuft ein Wettlauf um den Bau von Marine- und Militärstützpunkten am Horn von Afrika. Dies droht die Marinebalance im nordwestlichen Indischen Ozean zu verändern.

von Dr. David Brewster, für the War on the Rocks

Aber es kann auch den Beginn einer neuen strategischen Ordnung in dieser komplexen und multipolaren Region ankündigen, in der eine Vielzahl von Groß- und Mittelmächten um Einfluss drängen.

Die strategische Ordnung im Indischen Ozean verändert sich rasant. In den letzten Jahren haben Großmächte wie China und Indien neue Stützpunkte im westlichen Indischen Ozean errichtet. Aber wir erleben jetzt, wie mehrere Akteure aus dem Nahen Osten ihre eigenen Einflussbereiche aufbauen. Dies geschieht am Horn von Afrika, wird sich aber wahrscheinlich weiter in den Indischen Ozean ausbreiten.

Rennen um Militärbasen am Horn von Afrika

Saudi-Arabien hat kürzlich einen Vertrag über die Errichtung eines Marinestützpunktes in Dschibuti abgeschlossen. Sein Verbündeter in den VAE hat gerade erst in Assab im nahegelegenen Eritrea wichtige Marine- und Luftfahrteinrichtungen errichtet. Die Vereinigten Arabischen Emirate betreiben auch ein militärisches Ausbildungszentrum in Mogadischu in Somalia und sollen angeblich Zugang zu Hafen- und Luftanlagen in Berbera in der abtrünnigen Provinz Somaliland suchen.

In den letzten Wochen unterzeichnete die Türkei mit dem Sudan einen Vertrag über den Wiederaufbau des alten osmanischen Hafens Suakin am Roten Meer, der angeblich auch Marineeinrichtungen umfassen soll. Der Hafen wurde zuletzt 1883 ins Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit gerückt, als britische (und australische) Streitkräfte unter Kitchener ihn als Basis für die Verfolgung des „Mad“ Mahdi nutzten. Ein türkischer Marinestützpunkt in Suakin würde das militärische Gleichgewicht am Roten Meer stören und ein Wettrüsten mit Ländern wie Saudi-Arabien und Ägypten auslösen. Dies geschieht zusätzlich zu den bestehenden militärischen Einrichtungen der Türkei in Katar (wo derzeit etwa 3.000 Soldaten stationiert sind) und Mogadischu.

Tatsächlich ist die Unterbringung ausländischer Militärstützpunkte zu einer regionalen Spezialität geworden. Dschibuti, das sich an der Straße von Bab el-Mandeb (dem maritimen Knotenpunkt zwischen dem Indischen Ozean und dem Suezkanal) befindet, hat aus seiner Geografie eine Tugend gemacht, indem es ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit ausländischen Militärstützpunkten geschaffen hat. Heute sind hier Marine- und Militärkräfte unter anderem aus Frankreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Italien, China und den Saudis stationiert.

Unmittelbarer Imperativ hinter diesen Aktionen am Horn von Afrika ist die wachsende Rivalität zwischen den beiden neuen Blöcken des Nahen Ostens: Saudi-Arabien, VAE und Ägypten auf der einen Seite und der Türkei, dem Iran und Katar auf der anderen Seite. Ein Stellvertreterkonflikt zwischen diesen rivalisierenden Blöcken im Jemen hat ein starkes Marineelement, wobei die Houthi-Rebellen auf dem Seeweg versorgt werden. Es muss allerdings gesagt werden, dass Türkei und Katar ein nicht so stabiles Verhältnis zum Iran haben, wie eben der rivalisierende gegnerische Block. Die Marineblockade des Jemen und die Unterstützung der Regierungstruppen geben den Emiraten und der saudischen Marine gute Gründe, nahegelegene Stützpunkte zu errichten.

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen gehen jedoch weit über das Horn von Afrika hinaus. Das Rennen um Militärbasen ist symptomatisch für größere strategische Bestrebungen mehrerer „nicht-traditioneller“ Mittelmächte im Indischen Ozean.

Die lange vergessene Glorie der Türkei

Seit der Zeit von Lawrence von Arabien, vor mehr als einem Jahrhundert, ist die Türkei im Indischen Ozean nicht mehr gesehen worden. Aber das Land erlebt ein „globales Wiedererwachen“, das eine nationale Erinnerung an die Herrlichkeiten des Osmanischen Reiches beinhaltet. In ihrer Blütezeit übten die Osmanen Einfluss in der gesamten islamischen Welt, in Afrika und im nördlichen Indischen Ozean aus. Die Osmanen rühmten sich sogar eines Protektorats in Aceh, im heutigen Indonesien.

Diese Geschichte wird jetzt ausgehöhlt. Zweifellos werden wir bald an die Heldentaten mehrerer längst vergessener osmanischer Marineexpeditionen im Indischen Ozean bis zur Straße von Malakka und darüber hinaus erinnert werden.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Ambitionen, die manche als „neo-osmanisch“ bezeichnen, in der gesamten Region. Die Türkei ist bereits ein Sicherheitsakteur im östlichen Indischen Ozean. Im September war die Türkei das erste Land, das den Rohingyas in Myanmar und Bangladesch während der jüngsten ethnischen Säuberung durch das Regime in Myanmar Hilfe leistete.

Die Emirate breiten ihre Flügel aus

Auch die Emirate, ein regionaler Rivale der Türkei, breitet sich aus. Die Emirate haben seit langem Ambitionen im Indischen Ozean, weit über den Jemen-Konflikt hinaus. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben kleine Inselstaaten wie Komoren, Malediven, Seychellen, Mauritius und Komoren (die mehrheitlich Muslime sind oder eine bedeutende muslimische Bevölkerung haben) finanziell und politisch stark unterstützt und sind ein großer Investor in Ostafrika.

Die Vereinigten Arabischen Emirate zeigen auch eine breitere politische Rolle im Indischen Ozean, wozu auch die Übernahme des Vorsitzes der Indian Ocean Rim Association, der überregionalen politischen Gruppierung des Indischen Ozeans, ab 2019 gehört.

Die VAE dürften in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur im Indischen Ozean sein, da der strategische Wettbewerb in Ostafrika und den benachbarten Inseln zunimmt.

USA ziehen sich zurück?

Das neue Rennen um Basen am Horn von Afrika unterstreicht die Zweifel an Washingtons Engagement für die Region. Die Schieferölrevolution hat die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht, innerhalb des nächsten Jahrzehnts zum größten Ölnettoexporteur der Welt zu werden, was bedeutet, dass der Persische Golf für ihn weniger ein strategischer Imperativ werden könnte.

Obwohl die US-Verteidigungskräfte in der Region bleiben (einschließlich der Fünften Flotte in Bahrain), bestehen Zweifel an der Durchhaltefähigkeit der USA. Dies wurde natürlich nur durch die Possen der Trump-Administration noch verstärkt. Regionale Akteure scheinen sich für das zu positionieren, was sie als unausweichliche Absenkung der US-Streitkräfte ansehen.

Dr. David Brewster ist Mitglied des National Security College an der Australian National University, wo er sich auf strategische Angelegenheiten in Südasien und im Indischen Ozean spezialisiert hat. Er ist außerdem ein Distinguished Research Fellow des Australia India Institute. Zuvor war er als Unternehmensjurist bei komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen tätig und arbeitete fast zwei Jahrzehnte lang in den USA, England, Frankreich und Australien. Dr. Brewster ist Autor des Buches The India-Australia Security Engagement: Challenges and Opportunities, das die Sicherheits- und Verteidigungskooperation zwischen Indien und Australien untersucht.