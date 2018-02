Türkei fordert bessere Arbeitsbedingungen für Handel mit Libyen

Die Türkei und Libyen sollten eine gemeinsame Basis finden, um ihre bilateralen Beziehungen zu verbessern und ihre Zukunftspläne zu formulieren, hat der türkische Wirtschaftsminister am Samstag gesagt.

Nihat Zeybekci sagte auf der Libyen-Türkei-Investitions- und Entwicklungskonferenz in Istanbul, dass Libyen eine der ersten Übersee-Destinationen für den türkischen Bausektor sei, der heute weltweit an zweiter Stelle steht.

Zeybekci betonte die kulturelle Einheit und die gemeinsame Geschichte der Türkei und Libyens und sagte:

„Libyen und die Türkei sind zwei Länder, die sich gegenseitig ergänzen und nie miteinander konkurrierten.“

Zeybekci hob die Probleme hervor, mit denen türkische Bauunternehmer in Libyen schon seit einiger Zeit konfrontiert sind, wie z.B. Zahlungsausfälle für bereits abgeschlossene Projekte oder aus Sicherheitsgründen abgebrochene Projekte.

„Wir sind uns aller schwierigen Umstände in Libyen und der Viktimisierung türkischer Unternehmer bewusst“, sagte er.

„Wir werden mit der libyschen Regierung besprechen, wie diese Probleme gelöst werden können und was sofort getan werden kann.“

„Die libysche Regierung sollte ihre Prioritäten in Bezug auf diese Themen festlegen und sie in Ordnung bringen, und dann werden wir alles tun, was wir können“, fügte er hinzu.

Libyens Planungsminister Tahir Dschuhaimi bekräftigte seinerseits, dass die Atmosphäre nun investitionsfreundlicher sei, sowohl was die Sicherheitslage als auch die stabilisierenden Faktoren im libyschen Ölsektor anbelangt.

Zeybekci erinnerte daran, dass es im vergangenen Jahr in Libyen zu einer politischen und wirtschaftlichen Wiederbelebung gekommen sei, und sagte, die türkische Regierung begrüße dies. Er sagte, dass die türkische Botschaft in Libyen weiterhin hart daran arbeitet, eine starke Präsenz im Land zu haben.

„Türkische Geschäftsleute haben rund 5 Milliarden US-Dollar in den Industriesektor Algeriens, dem Nachbarland Libyens, investiert. Ich bin sicher, dass wir in Libyen viel tun können“, sagte Zeybekci.

Nach Angaben des türkischen Statistikinstituts (TÜİK) ist das Handelsvolumen zwischen der Türkei und Libyen in den letzten fünf Jahren allmählich zurückgegangen; das Volumen ist im vergangenen Jahr auf 1,13 Milliarden US-Dollar gesunken, gegenüber 3,06 Milliarden Dollar im Jahr 2013.

Libyen ist seit 2011 von Chaos und politischer Unsicherheit gezeichnet, als ein blutiger Aufstand nach mehr als vier Jahrzehnten an der Macht zur Vertreibung und zum Tod des langjährigen Führers Muammar Gaddafi führte.

Das sich daraus ergebende Machtvakuum führte rasch zur Entstehung mehrerer rivalisierender Regierungssitze, darunter eines in Tobruk und eines in Tripolis, und einer Vielzahl schwer bewaffneter Milizengruppen.