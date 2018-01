Türkei möchte mit Irak Offensive gegen PKK in Sindschar starten

Die Türkei und der Irak sind in Gesprächen über eine gemeinsame Operation gegen die Präsenz der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) in der Region Sindschar im Irak, sagte der türkische Außenminister, als die türkische Armee eine massive neue Operation in Syriens Afrin startete, um die PKK-nahe YPG-Miliz zu zerschlagen.

„Eines der Themen, die wir mit dem Irak besprochen haben, ist eine gemeinsame Operation gegen die Präsenz der PKK in der Provinz Sindschar. Sie sagten uns, dass die PKK sich nicht vom Islamischen Staat unterscheidet, wir sollten gegen diese Bedrohung kooperieren“, sagte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu der Tageszeitung Hürriyet nach seiner Rückkehr von seinem eintägigen Besuch in Bagdad am späten 21. Januar.

Çavuşoğlu führte Gespräche mit dem irakischen Premierminister Haidar al-Abadi, dem Außenminister Ibrahim al-Jaafari und anderen hochrangigen irakischen Beamten, während die türkische Armee die Operation Olivenzweig gegen die kurdische YPG-Miliz im nordsyrischen Afrin durchführt. Die YPG gilt als Ableger der kurdischen PKK und wird daher von der Türkei als terroristische Organisation betrachtet.

Die PKK unterhält ihre Zentrale im Nordirak, hat aber ihre Präsenz entlang der irakisch-syrischen Grenze verstärkt, um die Position der YPG in Nordsyrien zu stärken. Durch die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten im Kampf gegen „Islamischen Staat“ kontrolliert die YPG nun rund ein Viertel Syriens. Die Kontrolle der PKK über Sindschar trägt dazu bei, den Einfluss der YPG indirekt im Irak auch zu sichern.

„Außerdem erklärten uns [irakische Beamte], dass sie die Kontrolle und Sicherheit der syrischen Grenze entlang der Sindschar-Region übernehmen werden und dass sie die PKK-YPG-Infiltration vollständig stoppen werden“, bemerkte Çavuşoğlu. Und wir haben ihnen gesagt, dass wir ihnen die nötige Unterstützung bei ihren Bemühungen geben werden und dass wir alles in allem unser Bestes tun können, um den Irak von allen Terroristen zu befreien.

Nach Afrin steht Manbidsch in Syrien ganz oben auf der Liste

„Ob Afrin, Manbidsch, Nordirak oder der Osten des Euphrat [Flusses in Syrien], wo immer die Terroristen sich befinden und Bedrohungen darstellen, die nehmen wir ins Visier“, gelobte der türkische Außenminister.

Ein Großteil der YPG-Truppen ist schon seit langem im Osten des Euphrats stationiert, aber sie kontrolliert immer noch eine strategische Position im westlichen Teil des Flusses, in der Region Manbidsch, einem Gebiet, das die Türkei als nächstes Ziel nach der Afrin Operation betrachtet.

„Terroristen in Manbidsch eröffnen ständig Schikanenfeuer. Sie greifen unsere Truppen und die Freie Syrische Armee [FSA] in einem Gebiet unter der Kontrolle der FSA seit der Operation Euphratschild an. Wenn die USA dies nicht aufhalten, dann werden wir es tun“, betonte Çavuşoğlu.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Washington haben sich weiter angespannt, nachdem letzterer angekündigt hatte, mit der YPG eine 30.000 Mann starke Grenzsicherheitstruppe zu bilden. Die starke Reaktion der Türkei veranlasste die USA, diesen Plan zurückzuziehen, aber Washingtons Opposition gegen jede türkische Militäroperation gegen die YPG wirft einen Schatten auf die Beziehungen. Einige Analysten gehen davon aus, dass die USA trotzdem mit dem Aufbau der Grenzsicherheitstruppe fortfahren.

Çavuşoğlu und der US-Außenminister Rex Tillerson hielten letzte Woche ein persönliches Treffen und ein Telefongespräch am 20. Januar ab, bei dem alle diese Themen und die Afrin-Operation besprochen wurden. Während des Telefongesprächs brachte Tillerson mögliche Opfer unter der Zivilbevölkerung zur Sprache und argumentierte, dass es keine Raketen gab, die von Afrin in die Türkei abgefeuert wurden, wie ihm seine Berater sagten.

„Ich weiß nicht, von wem ihre Berater diese Informationen bekommen“, sagte ich ihm. Aber wir vertrauen den Informationen, die wir aus unseren eigenen Quellen erhalten. „Sie überprüfen besser Ihre Quellen“, Çavuşoğlu sagte bezüglich seines Gesprächs mit Tillerson.

Russland versteht Türkei

Çavuşoğlu erklärte, dass die Türkei die USA und Russland sowie andere Großmächte vor der Operation informiert hat. Im Gegensatz zu den USA unterstützten Erklärungen Moskaus die türkische Operation und kritisierten die militärische Unterstützung der USA für die YPG.

„Wir haben den Amerikanern und Russen schon seit langem gesagt, dass diese Terrororganisation diese beiden Kräfte benutzt. Es scheint, dass auch Russland diese Realität jetzt gesehen hat“, sagte er. „Es sollte keinen Wettbewerb um eine Terrororganisation geben.“

Die Einheimischen werden nach Afrin umgesiedelt

Der Minister sagte, dass das ultimative Ziel der Türkei in Afrika darin besteht, diese Region von allen Terroristen zu befreien, damit die Einheimischen in ihre Häuser zurückkehren können. „Die beste Lösung in Afrin ist es, die Herrschaft über die Provinz den wirklichen Eigentümern zu überlassen. Wir werden alle Arten von humanitärer Hilfe sowie Infrastrukturkapazitäten, Sicherheits- und Bildungsdienste bereitstellen“, fügte er hinzu.

Mehr als 70.000 Syrer kehrten in die Regionen Azez und Jarablus zurück, nachdem die Türkei mit der Operation Euphratschild die Gebiete vom IS gesichert hatte, fügte der Minister hinzu.