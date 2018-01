Die Türkei möchte die USA und ihre syrische Stellvertretertruppe SDF/YPG zurückdrängen. Präsident Erdogan ist bereit, den lokalen Alliierten der USA auch in Koordination mit Russland und Baschar al-Assad militärisch ins Visier zu nehmen. Eine Analyse aus US-Perspektive.

von Elizabeth Teoman und Jennifer Cafarella mit Bradley Hanlon

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereitet sich darauf vor, den lokalen Partner Amerikas in Nordsyrien an zwei Fronten entlang der türkischen Grenze anzugreifen. Russland und Baschar al-Assad unterstützen seine geplante Operation, die die von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), die von der YPG-Miliz angeführt werden, auf das Ostufer des Euphratflusses beschränken und möglicherweise US-amerikanische Pläne zum Aufbau einer SDF-gebundenen „Grenzsicherheitstruppe“ neutralisieren könnte. Erdogans Eskalation steht im Einklang mit der Prognose des Institute for the Study of War vom September 2017, dass die Türkei neue militärische Operationen gegen von den USA unterstützte militärische Kräfte in Syrien durchführen wird.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die eigene Blockade von Russland und al-Assad in der nordsyrischen Provinz Idlib im Austausch für die Vorbereitung eines türkischen Angriffs gegen die US-Partnertruppe YPG aufgegeben, die der kurdischen PKK-Organisation nahesteht. Erdogan kündigte seine Absicht an, die von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bei einer politischen Veranstaltung in der Türkei am 13. Januar anzugreifen. Er erklärte, dass die türkischen Streitkräfte innerhalb einer Woche zwei von der SDF kontrollierte Gebiete entlang der türkischen Grenze angreifen werden, wenn sich die syrisch-kurdischen „Volksschutzeinheiten“ (YPG), die die SDF dominieren, nicht zurückziehen. Die Gebiete, die Erdogan angreifen will, sind eine Zone der YPG-Kontrolle nordwestlich von Aleppo-Stadt, genannt „Afrin-Kanton“, und die Stadt Manbidsch, nordöstlich von Aleppo-Stadt. Erdogan verlegte militärische Verstärkung an der Frontlinie zwischen türkischen Truppen und der YPG in Afrin und begann am 14. Januar ein militärisches Aufbäumen über die gesamte türkische Grenze. Türkische Streitkräfte und türkisch unterstützte syrische Oppositionsgruppen nahmen am 13. Januar die Beschießung von Gebieten wieder auf, die sich im Besitz der YPG befinden. Erdogan sieht sich nicht mit innenpolitischen Hindernissen konfrontiert, wenn es darum geht, offensive Operationen gegen die SDF einzuleiten.

Die Türkei bereitet sich seit fast einem Jahr darauf vor, die YPG anzugreifen. Erdogan sieht in der YPG einen syrischen Zweig der sogenannten Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), die seit Jahrzehnten einen Krieg in der Türkei führt. Erdogan hat immer wieder seine Absicht bekräftigt, den so genannten „Terrorkorridor“ der YPG entlang der Südgrenze der Türkei wegzufegen. Mitte 2016 intervenierte er militärisch, um weitere YPG-Gewinne zu blockieren und zukünftige Optionen vorzubereiten. Im März 2017, als Premierminister Binali Yildirim den Abschluss der türkischen Operation „Euphratschild“ in Syrien ankündigte und die Türkei vorschlug, künftige Operationen zu starten, begann er mit den Vorbereitungen für die erneuten Militäroperationen gegen Afrin. Türkische Truppen, die im Oktober 2017 im Nordwesten Syriens eingesetzt wurden, um die Frontlinie zwischen der YPG und türkisch unterstützten Oppositionsgruppen westlich von Aleppo-Stadt zu sichern, bereiten sich auch auf Operationen gegen die YPG-Kräfte in Afrin vor. Erdogan baute unterdessen nördlich von Aleppo-Stadt im „Euphratschild“-Gebiet eine oppositionelle Stellvertretertruppe auf, um sich auf künftige Operationen gegen Manbidsch vorzubereiten.

Die Türkei ergreift nun Präventivmaßnahmen, um die USA daran zu hindern, die Macht der SDF weiter zu festigen. Die Türkei ist dafür bereit, SDF-Territorium zu beschlagnahmen, um die Auswirkungen der US-Politik in Syrien abzumildern oder im Idealfall umzukehren. US-Beamte kündigten Pläne zum Aufbau einer „Grenztruppe“ über die SDF/YPG Ende 2017 an und erklärten, dass die USA beabsichtigen, die SDF zu einem „Modell für ein zukünftiges Syrien“ zu machen. Erdogan sieht in der Umwandlung der SDF in eine Stabilisierungstruppe eine fundamentale Bedrohung für die nationale Sicherheit der Türkei und die Interessen der Türkei in Syrien. Die Türkei verurteilte die US-Politik als „absolut unmöglich“ für die Türkei zu akzeptieren. Erdogan plant, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um die USA daran zu hindern, die SDF in eine dauerhafte Stabilisierungstruppe umzuwandeln. Darüber hinaus wird er die Operation nutzen, um sich im Vorfeld der türkischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2019 die Unterstützung der türkischen nationalistischen Wählerschaft zu sichern. Das Institute for the Study of War warnte am 21. November 2017 davor, dass Erdogan noch aggressiver gegen die USA vorgehen würde, wenn er für eine Wiederwahl kämpft.