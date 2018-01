Türkei nimmt Ägypten über Sudan in die Mangel

Die Türkei sieht in Sudan und Ost-Afrika gewaltiges Potenzial für die Stärkung der eigenen Hard und Soft Power. Diese Entwicklung könnte sich auf Kosten Ägyptens, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emiraten auswirken.

Die Projektion größerer türkischer Macht in Afrika war schon immer ein Pfeiler der außenpolitischen Agenda der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung). Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereiste erst vergangenen Monat den Sudan, Tschad und Tunesien.

In Khartum unterzeichneten Erdogan und sein sudanesischer Amtskollege Omar Hassan al-Bashir 13 Verträge im Wert von 650 Millionen US-Dollar, die zum Bau eines neuen Flughafens und einer Freihandelszone in der sudanesischen Hauptstadt, dem Haupthafen, zahlreicher Getreidesilos, neuer Kraftwerke sowie eines neuen Krankenhauses und einer neuen Universität beitragen werden. Die Türkei und der Sudan haben sich vorgenommen, den bilateralen Handel um das 20-fache zu erhöhen.

Ankara und Khartum haben sich auch darauf geeinigt, der Türkei vorübergehend die Kontrolle über die Insel Suakin, die vom 15. bis 19. Jahrhundert zum Osmanischen Reich gehörte, zu übergeben, damit die Insel wieder aufgebaut wird. Für das gesamte letzte Jahrhundert wurde die Insel verwahrlost.

Dieser Hafen im Nordost-Sudan könnte bald sowohl Ankaras militärischen als auch zivilen Zwecken dienen und gleichzeitig mehr Muslimen in Afrika den Zugang zur heiligen muslimischen Stadt Mekka ermöglichen, da die Türkei versucht, finanziell von der Hadsch- und Umbra-Industrie zu profitieren.

Saudi-Arabien fürchtet um Monopol bei religiösem Tourismus

Das neue Standbein der Türkei im Roten Meer könnte zu neuen Reibungen in den saudisch-türkischen Beziehungen führen. Die Förderung des religiösen Tourismus für die Saudis ist ein wichtiger Pfeiler der Vision 2030. Die Führung in Riad plant bis 2022 mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus der Hadsch und Umra zu generieren. Sollte die Türkei in diese Kerbe schlagen, könnte das Königreich deutliche Umsatzeinbußen auf Kosten der Türkei verbuchen.

Suden öffnete Ankara die Pforten zum Roten Meer, um die negativen wirtschaftlichen und politischen Folgen ungelöster Probleme in den Beziehungen zwischen den USA und Sudan auszugleichen und gleichzeitig die militärischen Partner Khartums weiter zu diversifizieren. Die Regierung von Omar Baschir ist weiterhin damit beschäftigt, Rebellen in Darfur und anderen Teilen des Landes zu bekämpfen.

Aus Ankaras Sicht fördert die türkische Kontrolle über Suakin das Bestreben der Türkei, eine robustere militärische Präsenz im Ausland aufzubauen, was durch die beiden anderen türkischen Stützpunkte in Somalia und Katar unterstrichen wird. Die historische Natur der Insel Suakin unter osmanischer Herrschaft spiegelt die wachsende Macht der Türkei auf globaler Ebene wieder. Die Initiative wird als Chance wahrgenommen, türkische Soft Power in ganz Afrika und darüber hinaus auszudehnen.

Obwohl die sudanesische Führung bekräftigt hat, dass die türkische Stellung in der Salzwasserbucht keinen arabischen Staat bedrohen wird, sehen bestimmte regionale Akteure – vor allem die Machthaber Ägyptens, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate – die aufstrebende Rolle der Türkei in Ostafrika negativ. Die maritimen Strategien von Kairo, Riad und Abu Dhabi konzentrieren sich auf den Aufbau robuster maritimer Sicherheitskapazitäten mit Optionen zur Eindämmung des illegalen Handels und des Waffenschmuggels. Während die Türkei im Golf von Aden ein fähiger Partner für die Bekämpfung der Piraterie war, kann eine ständige Präsenz der türkischen Marine in einem hoch aufgeladenen Sicherheitsumfeld am Roten Meer die Zusammenarbeit zwischen Ankara und arabischen Staaten, die an das Gewässer grenzen, neue Spannungen fördern. Ankaras Marine ist im östlichen Mittelmeer die größte und modernste. Die Türkei könnte darauf abzielen, Ägypten, Saudi-Arabien und die Emirate in Ostafrika maritim abzuhängen.

Angesichts einer möglichen Neuausrichtung in der Region stellt die Stärkung der Türkei und das Bündnis mit Katar eine beunruhigende geopolitische Entwicklung für das Quartett arabischer Staaten dar, das im Juni 2017 die Beziehungen zu Doha abbrach – namentlich Saudi-Arabien, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain. Die „Neutralität“ des Sudan in der Katar-Krise, gepaart mit Baschir, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte, dass der Sudan sich jedem Krieg gegen den Iran widersetzen würde, hat das Quartett nervös gemacht, dass Khartum sich auf die Seite der Ankara-Doha-Achse stellt. Tatsächlich schürt der Besuch von hochrangige Beamte Katars, die ebenfalls im Sudan waren, als Erdogan in Khartum weilte, den Verdacht, dass sich der Sudan weiter von Riad und Abu Dhabi entfernt.

Sudan Rückzugsgebiet der ägyptischen Muslimbruderschaft

Kairo und Khartums diplomatischer Streit kurz nach Erdogans Sudan-Besuch unterstreicht die heikle Dynamik im Kräftegleichgewicht des Roten Meeres. Beamte in Kairo befürchten, dass sich Khartum mit einer türkischen Militärpräsenz auf der Insel Suakin so ermutigt fühlen könnte, dass es einen aggressiven Schritt in Richtung des Grenzgebiets des Halaib-Dreiecks machen könnte. Das ist ein Gebiet an der Küste des Roten Meeres unter ägyptischer Kontrolle, das Kairo und Khartum seit vielen beanspruchen. Ägypten hat seine Streitkräfte angeblich 2017 in Gewässer in der Nähe des umstrittenen Grenzgebiets stationiert.

Da im Sudan ägyptische Mitglieder der Muslimbruderschaft beheimatet sind, die die Türkei während der Präsidentschaft von Mohammed Morsi unterstützt hat, ist Kairo gleichzeitig verunsichert über die Aussichten, dass Ankara den Einfluss in Ägyptens südlichem Nachbarn festigen könnte. Langfristig könnte die Türkei eine ägyptische Opposition zum Putschgeneral und Machthaber Abdelfattah al-Sisi vom Sudan aus aufbauen.

Zuletzt kamen bestätigte Berichte auf, wonach Ägypten Streitkräfte nach Eritrea im Zuge von Erdogans Besuch im Sudan entsandte. Das ist Teil von Kairos Strategie, den Sudan geopolitisch zu bekämpfen, ebenso wie Ägyptens vermeintliche Vermittlerrolle im Südsudan zusammen mit Uganda zu stärken und damit Omar Baschir zu schwächen. Obwohl der eritreische Präsident Isaias Afwerki die Präsenz des ägyptischen Militärs auf dem Boden seines Landes schnell verneinte, schickte Baschir nach der Schließung der sudanesisch-eritreischen Grenze sudanesische Truppen in die Grenzregion Kassala. Neben dem neuen Außenposten der Türkei auf der Insel Suakin, dem Grenzgebiet des Halayeb-Dreiecks und der Unterbringung bestimmter ägyptischer Oppositioneller im Sudan verschärfen Fragen der ägyptischen Wassersicherheitsinteressen die Reibung in den Beziehungen zwischen Kairo und Khartum. Da ungeklärte Meinungsverschiedenheiten über das Megaprojekt „Grand Ethiopian Renaissance Dam“ weiterhin erhebliche Spannungen zwischen Ägypten und dem Sudan schüren, wird eine stärkere Unterstützung für Khartum aus Ankara Ägypten zu neuen Konzessionen zwingen.

Der Schritt der Türkei ist ein Zeichen für einen breiteren Trend, da andere Mächte im Nahen Osten und außerhalb der Region um die Errichtung von Militärstützpunkten oder eine operative Präsenz im Roten Meer rasen. Israel hat einen Marinestützpunkt in der nördlichen Spitze des Roten Meeres, in Eilat. Ägypten, mit der stärksten arabischen Armee, verfügt über vier Stützpunkte am Roten Meer. Die VAE haben eine Basis in Eritrea und Häfen im Jemen. Saudi-Arabiens Küstenstadt Jeddah am Roten Meer ist der Standort der King Faisal Naval Base. Nach Angaben israelischer Beamter hat der Iran den Assab-Hafen Eritreas genutzt, um Waffen durch afrikanische und arabische Staaten zu leiten. Dschibuti beherbergt militärische Einrichtungen mehrerer Länder, darunter China und Japan, die ihre einzigen ausländischen Militärstützpunkte in diesem afrikanischen Land haben, sowie Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten.

Bashir und Putins Treffen im November 2017 in Sotschi zusammen mit Plänen für eine russische Militärbasis an der sudanesischen Küste des Roten Meeres haben Moskau zur Liste der Hauptstädte hinzugefügt, die sich auf die Projektion harter Energie in diesem Wasserkörper konzentrieren. Die Russen sehen die türkische Verankerung auf der Insel Suakin als ein positives Signal für Moskaus künftige maritime Strategien im Roten Meer, da sich die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei weiter verschlechtern.

Bereits rund ein Zehntel des weltweiten Seehandels durchquert das Rote Meer, und angesichts der Initiative“One Belt, One Road“ Chinas und der wachsenden Nachfrage anderer energiehungriger Bevölkerungsgruppen in asiatischen Ländern mit demographischem Wachstum wie Indien wird das Rote Meer als Tor zwischen Europa und dem Fernen Osten immer stärker mit dem Verkehr beschäftigt sein. Die Bevölkerung des Roten Meeres wird sich bis 2050 verdoppeln, und vorausgesetzt, dass sich der Handel Afrikas mit anderen Kontinenten im Laufe des 21. Jahrhunderts nahezu verdoppelt hat, dürften die Häfen des Roten Meeres, die mehrere Kontinente miteinander verbinden, wirtschaftlich und geopolitisch immer wertvoller werden.

Das Rote Meer wird wahrscheinlich zu einem Schauplatz für einen verschärften geopolitischen Wettbewerb zwischen regionalen und globalen Akteuren mit kollidierenden Agenden und wachsendem Interesse an der Sicherung der Hebelwirkung gegenüber den geostrategisch wichtigsten Wasserstraßen des Nahen Ostens werden. Der Eintritt der Türkei in dieses Gewässer wirft neue Fragen für arabische Staaten auf, die im Sicherheitsumfeld des Roten Meeres hohe Ansprüche haben.