Türkei stellt in Afrin-Operation eigene Rüstungsindustrie unter Beweis

Am 21. Januar, einen Tag, nachdem die Türkei die Operation Olivenzweig auf Afrin in Nordsyrien gestartet hatte, informierte Premierminister Binali Yildirim Medienvertreter über die Kampagne und legte dabei besonderen Wert auf ein Thema. Die Operation, so sagte er, wird mit Waffen und Munition durchgeführt, die zu 75% aus türkischer Produktion stammten.

von Zülfikar Dogan, al-Monitor

Verteidigungsminister Nurettin Canikli machte im weiteren Verlauf der Operation in einer Reihe von Tweets den gleichen Punkt und betonte den Begriff „einheimisch und national“, den Präsident Recep Tayyip Erdogan in verschiedenen Zusammenhängen wiederholt hat. Nach Angaben des Ministers wurde die gesamte in der Operation verwendete Munition aus türkischer Produktion hergestellt, und der lokale Anteil in der türkischen Verteidigungsindustrie ist von 18% vor 15 Jahren auf 70% gestiegen. Er erwähnte die intelligenten HGK-Bomben, die gemeinsam von der Mechanical and Chemical Industry Company (MKEK) und der Military Electronics Industries (ASELSAN) hergestellt wurden, sowie die Mehrrohrraketenwerfer der MKEK und die Haubitzen der Firtina (Storm), die in türkischen Militäranlagen hergestellt wurden. „Unsere Munitionsbestände sind so reichlich vorhanden, dass sie ausreichen werden, um den Terrorismus nicht nur aus Afrin, sondern aus der gesamten Region auszulöschen, und wir produzieren weiter“, schrieb Canikli.

Erdogans Schwiegersohn Selcuk Bayraktar, dessen Familienunternehmen bewaffnete und unbewaffnete Drohnen für das türkische Militär herstellt, war ebenfalls sehr gespannt darauf, bekannt zu geben, dass die Drohnen seines Unternehmens in der Afrin-Kampagne im Einsatz sind. Bayraktars Twitter-Botschaft wurde begleitet von einem Bild von ihm vor den Bildschirmen im Drohnenkontrollraum der Armee.

Ankaras Betonung des Einsatzes türkischer Waffen in der Afrin-Kampagne soll eine doppelte Botschaft aussenden: die Fortschritte in der türkischen Verteidigungsindustrie hervorheben und eine selbstbewusste Antwort auf ausländische Kritiker geben, die sich für die Einstellung der Waffenverkäufe an die Türkei aussprechen oder den Einsatz von Waffen ablehnen, die in Afrin gegen die PKK-nahe YPG-Miliz eingesetzt werden.

Die Türkei hat es bisher versäumt, bewaffnete und unbewaffnete Drohnen aus den Vereinigten Staaten aufgrund von Einwänden des Kongresses zu erwerben. Im September blockierte der US-Senat den Verkauf von Sig Sauer-Waffen an Erdogans Sicherheitskräfte, nachdem Mitglieder seiner Sicherheitskräfte während Erdogans Besuch in Washington im Mai Demonstranten angegriffen hatten.

Israel hat sich seinerseits geweigert, Technologie und Know-how bei den Verhandlungen über die Produktion und den Austausch von Informationen über seine Heron-Drohnen zu teilen.

In jüngster Zeit hat Deutschland einige Waffenverkäufe an die Türkei ausgesetzt, da politische Spannungen wegen der Verhaftung deutscher Staatsangehöriger im Land herrschten. Berlin stellte auch die Modernisierung der in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer im Inventar der türkischen Streitkräfte ein.

Türkei reagiert auf Spannungen mit Westen

Die Türkei und ihre westlichen Waffenlieferanten haben eine lange Geschichte solcher Streitigkeiten, was Ankaras Streben nach Selbstversorgung und Investitionen in die Rüstungsindustrie motiviert hat.

Die in der Türkei hergestellten bewaffneten und unbewaffneten Drohnen gehören zu den Produkten dieser Spannungen. Das Unterstaatssekretariat für Verteidigungsindustrie (SSM), die für die militärische Beschaffung zuständige Behörde, hat die Zahl seiner Projekte von einstelligen Millionenbeträgen in den Vorjahren auf 553 erhöht. Der monetäre Wert der Projekte beläuft sich auf 41,4 Mrd. $ und übersteigt 60 Mrd. $, einschließlich der Projekte, die sich noch in der Ausschreibungsphase befinden.

Die SSM-Projekte umfassen unter anderem die lokale Herstellung von Panzern, Schiffen, Überwachungs- und Kampfflugzeugen, Kampfhubschraubern, Überwachungssatelliten und gepanzerten Kampffahrzeugen. Einige dieser Projekte befinden sich bereits in der Produktionsphase, andere befinden sich noch in der Vorbereitung.

Die von der Türkei hergestellten Waffen werden seit einiger Zeit bei militärischen Operationen gegen die PKK im Südosten der Türkei eingesetzt, aber die meisten von ihnen werden zum ersten Mal bei einer grenzüberschreitenden Operation eingesetzt. Die PKK und YPG werden beide als terroristische Vereinigungen in der Türkei gelistet.

Zu den Mitwirkenden der Verteidigungsindustrie gehören Regierungsstellen und Unternehmen der Türkischen Streitkräfte-Stiftung, wie der Türkische Wissenschafts- und Technologische Forschungsrat (TUBITAK), MKEK, ASELSAN, der Raketenhersteller ROKETSAN und der Luftelektronikhersteller HAVELSAN sowie zahlreiche Unternehmen des privaten Sektors. Insbesondere ASELSAN zeichnet sich durch ambitionierte Leistungen im Bereich der elektronischen Hightech-Kriegsführungssysteme aus.

Seit der Blockierung des Waffenverkaufs durch den US-Senat hat MKEK ein Projekt für türkisch gefertigte automatische Gewehre und Gewehre beschleunigt. Das Projekt befindet sich nun in der Produktionsphase. In Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen hat die MKEK auch mit der Lieferung des türkischen Infanteriegewehrs MPT-76 und Karabiners MPT-55 an verschiedene Zweige der Sicherheitskräfte begonnen, darunter auch an die Sicherheitseinheit des Präsidenten. Die ersten Exporte sind inzwischen nach Somalia gegangen.

Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Türkei bis 2023, dem hundertsten Jahrestag der modernen türkischen Republik, unter die Top 10 der weltweiten Rüstungsexporteure zu bringen. Nach Ansicht der Verteidigungsexpertin Dora Uzkesici müssen die türkischen Exporte jedoch 25 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Exporte des Landes beliefen sich 2016 auf 5,9 Milliarden Dollar, und der Umsatz des letzten Jahres wird auf etwa den gleichen Wert geschätzt.

Gegenwärtig scheinen die Bedürfnisse des türkischen Militärs und der Polizei der wichtigste Wachstumstreiber der lokalen Verteidigungsindustrie zu sein. Laut dem Leistungsbericht 2016 der Defense Industry Manufacturers Association, der öffentliche und private Unternehmen zusammenführt, stammten 89% der 11,9 Milliarden Dollar Aufträge, die der Sektor 2016 erhielt, von der Inlandsnachfrage. Die Daten für 2017 müssen noch veröffentlicht werden, aber eine Erhöhung der Zahlen wäre angesichts der groß angelegten Sicherheitsoperationen im Südosten und der Euphratschild- und Olivenzweigoperationen in Syrien keine Überraschung.

Bemerkenswert ist, dass der eigentliche Begründer des Begriffs der „einheimischen und nationalen“ Militärindustrie nicht Erdogan ist, sondern sein Mentor, der verstorbene Necmettin Erbakan, der in den 1970er Jahren die erste Stimme des „gemäßigten Islam“ in der türkischen Politik wurde und 1996 zum Premierminister aufstieg.

Erdogan brach mit Erbakan, um 2001 die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) zu gründen, als er berühmterweise sagte, er hätte die Ideologie der „Nationale Sicht“ seines Mentors abgelehnt.

Vor seinem Eintritt in die Politik war Erbakan ein angesehener Maschinenbauingenieur, der unter anderem in einer deutschen Fabrik in der militärischen Forschung tätig war. Erbakan plädierte für einen „Schwerindustrie-Schub“, der die lokale Produktion von Motoren, Panzern und Kanonen einschließt. Erdogan sagt öffentlich, „das National View Shirt ausgezogen zu haben“, aber die Ideen seines Mentors sind in seiner heutigen Rhetorik weit verbreitet.

Ankaras häufige Betonung des Einsatzes türkischer Waffen im Rahmen der Operation Olivenzweig legt nahe, dass die Sicherheitsoperation in Afrin auch ein wichtiges Schaufenster, um die Vermarktung und den Export türkischer Rüstungslösungen anzukurbeln.

