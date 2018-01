Türkischer Militärkonvoi zur syrischen Grenze gegen YPG-Miliz entsandt

Ein türkischer Militärkonvoi mit Panzern wurde an die syrische Grenze in der südlichen Hatay-Provinz der Türkei entsandt, sagte eine Sicherheitsquelle am 13. Januar. Der türkische Präsident hat am Samstag eine Militäroperation gegen die YPG-Miliz im syrischen Afrin angedroht.

Videomaterial, das veröffentlicht wurde, zeigt eine Gruppe von fünf Panzern, die auf Lastwagen verladen und auf einer unbefestigten Straße gefahren werden. Eine militärische Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität aufgrund von Einschränkungen bei der Kommunikation mit den Medien sprach, sagte, dass die Panzer als Verstärkung an die türkischen Grenztruppen geschickt wurden.

Früh am 14. Januar sagte eine lokale Quelle in der Region, dass das türkische Militär mehrere Ziele der PKK-nahen YPG-Miliz im Kurden-Kanton Afrin der syrischen Provinz Aleppo bombardierte, um zu verhindern, dass sich entlang der türkischen Grenzen ein „Terrorkorridor“ bildet, wie die türkische Regierung immer wieder unterstreicht.

Die türkische Armee feuerte mindestens 40 Mal während des Artilleriebeschusses auf fünf YPG-Stellungen, darunter in Bosoufane, Jindires und Rajo. YPG bestätigte die Angriffe am Samstag.

Der türkische Beschuss folgt der Aufforderung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan , dass der politische Arm der YPG, auch als PYD bekannt, gegen die Türkei kapituliert.

Erdoğan sagte am 13. Januar, dass jede Unternehmung in der Region „keine Chance auf Erfolg hat“, wenn die Türkei keine Zustimmung gibt. Er verwies auf die Bemühungen der PYD/YPG, sich in den nördlichen Regionen Syriens entlang der türkischen Grenze niederzulassen.

Die Türkei wird sich einmischen, „wenn sich die Terroristen in Afrin nicht ergeben“, sagte Erdoğan und fügte hinzu, dass die türkischen Streitkräfte „den westlichen Flügel dieses Korridors mit der Idlib-Operation zerstören“.

Türkische Truppen rückten in der Rebellenhochburg Idlib vor drei Monaten nach einer Vereinbarung mit Russland und dem Iran ein, um zu versuchen, die Kämpfe zwischen pro-syrischen Regierungstruppen und Rebellenkämpfern im größten noch verbliebenen aufständischen Teil Syriens zu reduzieren.

Die Beobachtungsposten, die die türkische Armee nach eigenen Angaben eingerichtet hat, liegen nahe der Trennlinie zwischen arabischen Rebellen, den Islamisten von Hayat Tahrir al-Scham und der YPG kontrollierten Region Afrin.

Türkische Armee feuert aus Idlib und West-Aleppo

Rojhat Roj, der Sprecher der YPG in Afrin, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Bombardierung auch von türkischen Streitkräften in Dar Taizaah und Qalat Seman durchgeführt wurde – Gebiete, in denen er sagte, dass türkische Streitkräfte als Teil des Abkommens mit Russland und dem Iran eingesetzt worden seien.

Im Jahr 2016 startete die Türkei ihre Militäroffensive „Euphratschild“ in Nordsyrien, um den „Islamischen Staat“ von der Grenze zurückzudrängen und einen Keil zwischen die YPG kontrollierten Regionen zu treiben.

„Mit der Euphratschild-Operation haben wir den Terror-Korridor mittendrin zerschnitten. Wir haben sie eines Nachts plötzlich erwischt. Mit der Operation Idlib stürzen wir den Westflügel ein“, sagte Erdogan und bezog sich dabei auf Afrin.

Er sagte auch, dass die Türkei die YPG-Kräfte aus Manbidsch vertreiben könnte. Die überwiegend arabische Stadt liegt westlich des Euphrats, und die Türkei fordert seit langem, dass sich die YPG-Kämpfer östlich des Flusses zurückziehen.

„In Manbidsch, wenn sie die Versprechen brechen, werden wir die Angelegenheit in unsere eigenen Hände nehmen, bis keine Terroristen mehr übrig sind. Sie werden sehen, was wir in etwa einer Woche tun werden“, sagte Erdogan.

Der türkische Präsident kritisierte die Vereinigten Staaten für die Bewaffnung von YPG und arabischen Kämpfern in den sogenannten „Demokratischen Kräften Syriens“, kurz SDF, die den „Islamischen Staat“ aus Rakka und anderen Teilen Syriens vertrieben haben.

„Die USA schickten 4.900 Lastwagen mit Waffen nach Syrien. Wir wissen das. Das ist nicht das, was Verbündete tun“, sagte Erdogan. „Wir wissen, dass sie 2.000 Flugzeuge voller Waffen geschickt haben.“