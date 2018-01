Eine Geschichte aus drei Ländern: Türkei, China und Iran

Nach Jahrzehnten der geopolitischen Isolation sollte Iran sich ein Vorbild an der Türkei und China nehmen, die zu exportierenden Industrien aufstiegen, schreibt Güven Sak, Direktor der türkischen Denkfabrik TEPAV und Wirtschaftsprofessor.

Ich war in Teheran, gleich nachdem Präsident Rouhani zum ersten Mal gewählt wurde. Die Hotelzimmer waren ausgebucht mit Geschäftsleuten und Journalisten aus aller Welt. Die Geschichte war, dass der Iran beschloss, aus dem Paralleluniversum, in das sich das Land vor rund 40 Jahren begeben hat, in unsere Welt zurückzukehren. Auf den iranischen Straßen herrschte Anfang des Jahres Unzufriedenheit. Ich betrachte dies als Frustration über das Tempo des Reformprozesses.

Der „Gemeinsame Umfassende Aktionsplan“ wurde im Juli 2015 unterzeichnet und leitete einen Prozess zur Aufhebung der amerikanischen Sanktionen gegen den Iran ein. Zwischen 2013 und 2015 könnten die amerikanischen Sanktionen immer noch als Hauptverantwortlicher für das langsame Reformtempo oder kurz gesagt für die Untätigkeit bei Wirtschaftsreformen angesehen werden. Aber in den zwei Jahren danach ist nichts Großes passiert, schon gar nichts, was das Leben der gewöhnlichen Menschen verändern könnte. Die Bevölkerung ist nicht sehr geduldig mit diesen Dingen.

Vor kurzem, kurz vor Neujahr, hat der Iran beschlossen, die Strafen für Frauen zu lockern, die „unangemessen gekleidet“ in der Öffentlichkeit auftreten, also Frauen, die gegen die islamische Kleiderordnung verstoßen, wie sie von iranischen Klerikerin definiert wurde. Es ist, als ob man die Unzufriedenheit bereits spürte. Zu spät, zu wenig? Keine Ahnung. Aber es geschah nur wenige Tage vor Beginn der Demonstrationen.

Die Türkei, der Iran und China haben vor weniger als 50 Jahren unterschiedliche Wege beschritten. Die Türkei und China haben beschlossen, sich zu öffnen. Der Iran hat dicht gemacht. Die Türkei und China beschlossen, Teil der globalisierten Weltordnung zu werden, während der Iran beschloss, sich in ein Paralleluniversum zu flüchten.

Lassen Sie mich einige Vergleiche anstellen. 1980, nur ein Jahr nach der Islamischen Revolution, betrug das Pro-Kopf-BIP im Iran rund 2.440 US-Dollar. Das Pro-Kopf-BIP der Türkei betrug rund 65 Prozent des iranischen BIP und Chinas nur 7 Prozent des iranischen Pro-Kopf-BIP im Jahr 1980. 2016 ist das Pro-Kopf-BIP der Türkei doppelt so hoch wie das des Iran und das Chinas 1,5-mal so hoch.

Ich sollte auch darauf hinweisen, dass etwa 80 Prozent dessen, was der Iran an die Welt verkauft, Erdöl und Erdgas sind. China und die Türkei sind zu Industrieländern geworden, die Produkte der verarbeitenden Industrie exportieren. Iraner ziehen Sachen aus dem Boden und verkaufen das. Die Türkei und China stellen hingegen verschiedenste Produkte des Wirtschaftskreislaufs her.

Das ist eine Schande, denn Iraner sind bessere Wissenschaftler als Türken, wenn man sich die Anzahl der indizierten Artikel ansieht, die aus dem Land kommen. Dennoch sind sie ärmer als die Türken. In einer vernetzten Welt wissen unsere Bevölkerungen, wie andere leben, und vergleichen es mit ihrem eigenen Lebensstil. Seit 2016 gibt es in China 1,3 Milliarden Mobiltelefone, was bedeutet, dass das Mobiltelefon pro 100 Bürger 96,4 Prozent erreicht hat. In der Türkei gibt es 72 Millionen Mobiltelefone, die genannte Quote liegt bei 93 Prozent. Iran? Ganz ungewöhnliche Zahl. Es gibt 96 Millionen Mobiltelefone. Die Ratio von Mobiltelefon pro 100 Bürger liegt bei 130 Prozent.

Was bedeutet das? Die Iraner beobachten, wie Menschen außerhalb des Iran leben, ebenso wie Türken und Chinesen. Ist das eine schlechte Nachricht für die Illiberalen in allen drei Ländern? Hängt davon ab, was die neu mit der Welt verbundenen Menschen tun wollen. Wenn sie sich entschließen, zu packen und zu gehen, könnte das auch eine sehr gute Nachricht für die Illiberalen im Westen sein. Mehr Migration bedeutet mehr Fremdenfeindlichkeit, das heißt mehr Trump. Das sind schlechte Nachrichten für den Rest von uns.

Deshalb braucht die Welt Strategien, um sich mit aufstrebenden illiberalen Demokratien auseinanderzusetzen. Deshalb braucht sie die transformative Kraft Europas. Präsident Macron ist kürzlich mit Präsident Erdoğan zusammengetroffen und scheint diese Tatsache zu verstehen. Er wird ein Anführer sein, den man 2018 beobachten sollte.

Der Artikel wurde zuvor bei TEPAV und Hürriyet veröffentlicht.