Warum schweigt die Türkei über Russlands Zusammenarbeit mit der Kurden-Miliz YPG?

Russland kehrt in den Nahen Osten als politische Macht zurück und benutzt die Kurden als Hebel gegen die Türkei. Warum Ankara dieses Mal Probleme hat, dem etwas entgegenzusetzen, erklärt die Analystin Gönül Tol.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verpasst nie eine Gelegenheit, die Vereinigten Staaten wegen ihrer Zusammenarbeit mit der syrisch-kurdischen Miliz, der YPG, die als syrischer PKK-Ableger bekannt ist, einem wichtigen Verbündeten der USA im Kampf gegen den „Islamischen Staat“, zu kritisieren. Fast täglich holt er gegen Washington wegen „Waffenlieferungen an eine Terrororganisation“ aus und erklärt, dass die US-Politik eine Verletzung des NATO-Vertrages ist. Als Brett McGurk, der für die Koordinierung der internationalen Koalition gegen den IS zuständige US-Beamte, die Mitglieder der YPG in der syrischen Stadt Kobane besuchte und mit kurdischen Kommandeuren vor Kameras posierte, bat Erdogan die Vereinigten Staaten, „zwischen uns und den Terroristen zu wählen“. Der türkische Außenminister sagte, McGurk soll nach Hause geschickt werden, während regierungsfreundliche Kolumnisten seine Inhaftierung forderten.

Aber wenn es um die russische Unterstützung für die YPG in Syrien geht, ist Ankara weitgehend stumm. Weder Erdogan noch andere Spitzenbeamte der Regierungspartei äußerten ein Wort, als der leitende russische Kommandant der Militärbasis Hmeimim und der Sprecher der YPG vor den Kameras erschien und eine gemeinsame Presseerklärung abgab. Der russische Kommandant sagte, dass sie eine gemeinsame Operation gegen den IS in der östlichen Stadt Deir ez-Zor durchführen werden. Russische Kampfflugzeuge lieferten Luftunterstützung für die YPG, während die kurdischen Kräfte die russischen Streitkräfte auf der Ostseite des Euphrats schützten.

Die gedämpfte Reaktion der Türkei auf die Zusammenarbeit Russlands mit der YPG deutet auf eine unbequeme Wahrheit für die regierende AKP hin: Ankara war historisch gesehen anfällig für die kurdische Politik Russlands. In der Vergangenheit hatte sie ein Druckmittel, um Moskau in Schach zu halten. Aber heute sind Ankaras Hände gebunden.

Die Türkei hat kein Druckmittel, um Russland davon abzuhalten, mit seinem Erzfeind zusammenzuarbeiten. Ankara könnte hoffen, dass Moskau die Kurden fallen lässt, wenn die Kampagne gegen den IS zu Ende geht. Aber die russisch-kurdische Partnerschaft hat tiefe Wurzeln, die bis zur Jahrhundertwende zurückreichen und länger dauern können, als die Türkei es sich wünscht. Da sich die amerikanische Macht in der Region spürbar zurückzieht, versucht Russland, das Vakuum zu füllen. In den regionalen Berechnungen Moskaus könnten sich die Kurden zu mehr als nur eine Partnerschaft der militärischen Koordination entwickeln. Sie könnten dem Kreml weitere Druckmittel gegen Ankara zur Verfügung stellen.

Russlands tief verwurzelte Beziehungen zu den Kurden

Die Kurden haben historisch gesehen eine wichtige Rolle bei den russischen Bemühungen gespielt, ihren Einfluss im Nahen Osten geltend zu machen. Während des Kalten Krieges benutzte die Sowjetunion die Kurden, um Amerikas Eindämmungsstrategie in der Region zu umgehen.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte Moskau die Gründung der Kurdischen Republik Mahabad im iranischen Kurdistan, um den eigenen Einfluss in der Region zu erhöhen. Nachdem die iranische Armee die kurdischen Streitkräfte niedergeschlagen hatte, flüchteten die von Mustafa Barzani geführten Kämpfer in die Sowjetunion.

Im Irak nutzte Moskau die Kurden als Trumpfkarte nicht nur gegen Washington, sondern auch gegen Bagdad. Die Sowjets unterstützten die kurdischen Forderungen nach nationaler Autonomie. In den 1950er Jahren, als Moskau einen Gegner in Bagdad sah, wurde diese Unterstützung zu einem Hebel, um die Zentralregierung in Schach zu halten. Aber selbst im Falle der prosowjetischen Regierungen, die auf die Revolution von 1958 folgten, wollte Moskau die kurdische Trumpfkarte bewahren. In den 1960er Jahren führte Moskau internationale Bemühungen bei den Vereinten Nationen an, die den Irak mit der Führung eines Völkermordkrieges gegen die Kurden belasteten. 1970 vermittelte Moskau zwischen Bagdad und den Kurden, um ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, das die Autonomie der irakischen Kurden vorsah. Nach 1973, als die Kurden aufgrund wachsender Beziehungen zwischen der irakischen und der sowjetischen Regierung eine offen pro-westliche Haltung einnahmen, unterstützten die Sowjets den Krieg Bagdads gegen die Kurden, was die wachsende Nachfrage nach sowjetischen Waffen erzeugte. Egal in welche Richtung sie sich lehnten, die Kurden dienten in Bagdad als probates Druckmittel von Moskau.

In dieser Zeit knüpfte die Sowjetunion auch enge Beziehungen zu den türkischen Kurden. In den 1970er Jahren wurde die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) als marxistisch-leninistische und kurdische nationalistische Organisation gegründet. Die Werke von Wladimir Lenin und Joseph Stalin wurden zu den „wichtigsten, wenn nicht sogar einzigen ideologischen Quellen der Annahmen, Überzeugungen und Werte der PKK“. Nach der umfassenden Repression, die auf den Militärputsch 1980 in der Türkei folgte, verließen viele PKK-Mitglieder das Land in Richtung Syrien, einem engen sowjetischen Verbündeten, wo sie beträchtliche Unterstützung von Hafez al-Assads Führung erhielten. Moskau stellte materielle Unterstützung und Ausbildung durch seine Stellvertreter zur Verfügung, aber die politische Unterstützung der PKK war öffentlich.

Nach dem Kalten Krieg behielt Russland die Kurden als Trumpfkarte, um Druck auf die Türkei auszuüben. Um die wachsende Außenhandelslücke zu schließen und die durch den Zusammenbruch der Sowjetunion entstandene Lücke zu schließen, versuchte die Türkei, engere Beziehungen zu den neuen Republiken im Hinterhof Russlands zu knüpfen. Um den Einfluss der Türkei einzudämmen, spielte Moskau die kurdische Karte.

Die 1990er Jahre waren geprägt vom Höhepunkt des türkischen Krieges gegen die PKK, die seit den 1980er Jahren einen Aufstand gegen den türkischen Staat geführt hatte. Um Druck auf die Türkei auszuüben, erwägte Russland Mitte der 90er Jahre die Möglichkeit, in Moskau ein kurdisches Exilparlament einzurichten. In den Jahren 1995 und 1996 veranstaltete Moskau mehrere internationale Konferenzen mit Organisationen, die der PKK nahe stehen. Türkische Medien verbreiteten sogar Berichte, dass die PKK in Moskau ein Lager errichtet habe, in dem die Kämpfer eine militärische Ausbildung erhielten.

Die Türkei reagierte mit gleicher Münze. In diesen Jahren führte Russland seinen eigenen erbitterten Krieg gegen Tschetschenien. Anfang der 90er Jahre, nach dem Fall der Sowjetunion, starteten Separatisten und Islamisten in der neu gegründeten Russischen Föderation eine koordinierte Unabhängigkeitskampagne, die zu zwei blutigen Kriegen führte. Russland lehnte die Unabhängigkeit Tschetscheniens ab und argumentierte, Tschetschenien gehöre zu Russland.

Tschetschenen genossen in der Türkei eine starke Unterstützung. Während des ersten Tschetschenienkrieges, der 1994 begann, war die Türkei großzügiger Gastgeber für die im Exil lebenden tschetschenischen Warlords. Türkische Bürgermeister, die Mitglieder der Islamistischen Wohlfahrtspartei waren, leisteten medizinische Hilfe für die tschetschenischen Guerillas. In den islamistischen und nationalistischen Kreisen der Türkei wurden sogar Forderungen nach einer militärischen Intervention in Tschetschenien laut, um den Unabhängigkeitskrieg zu unterstützen. Sowohl türkische Medien als auch russische Beamte argumentierten, dass die Türkei finanzielle und militärische Hilfe für Tschetschenien über tschetschenische Organisationen mit Sitz in der Türkei leistet. Am bemerkenswertesten war die tschetschenisch-kaukasische Solidaritätsvereinigung, der in der Türkei etwa 10.000 Mitglieder angehören sollen.

Russische Beamte forderten die türkische Regierung wiederholt auf, diese Organisationen zu schließen und die Entsendung von Freiwilligen und Waffen an die Tschetschenen einzustellen.

Dies gipfelte 1995 in einem Protokollabkommen zur „Terrorismusprävention“. Russland stimmte zu, der PKK nicht zu erlauben, Organisationen in Russland zu gründen. Im Gegenzug hat die Türkei versprochen, die tschetschenische Sache nicht zu unterstützen. Trotz des Abkommens blieb das Misstrauen in den bilateralen Beziehungen bestehen.

Moskau und Ankara beschlossen, um die Jahrhundertwende ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufzuschlagen. Im Jahr 2005 trafen sich Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin im russischen Schwarzmeerresort Sotschi und einigten sich darauf, die Positionen der jeweils anderen Seite in Sachen Tschetschenien und den Kurden zu unterstützen. Eine Zeit lang schienen sich die Spannungen in der Kurdenfrage zu lösen.

Syrienkonflikt entfacht die Kurdenfrage vom Neuen

Nach dem Ausbruch des syrischen Konflikts ist die Kurdenfrage in den Beziehungen der Türkei zu Russland jedoch wieder aufgeflammt. Nachdem die Türkei einen russischen Militärjet wegen Verletzung des Luftraums abgeschossen hatte, lieferte Moskau Waffen an die YPG in Westsyrien. Im Februar 2016 eröffnete eine syrisch-kurdische diplomatische Mission in Moskau.Im März 2017 tauchten Berichte auf, dass Russland eine Militäreinrichtung im kurdisch kontrollierten Kanton Afrin errichtete, in der russische Militärberater kurdische Streitkräfte ausbilden sollten. Die Entscheidung löste Stirnrunzeln in der türkischen Regierung aus.

Russland hat auch die syrischen Kurden diplomatisch unterstützt. Zur Bestürzung der Türkei schlug Russland Anfang des Jahres einen Verfassungsentwurf vor, der die kurdische Autonomie beinhaltete. Kürzlich entschied Moskau, die Partei der Demokratischen Union (PYD)- den politischen Arm der YPG – zu einem Kongress syrischer Volksgruppen in Sotschi einzuladen, und kündigte an, dass die Partei in die Astana-Gespräche einbezogen wird. Diese Entscheidungen, die vorerst zurückgezogen wurden, sind zu Dornen in den bilateralen Beziehungen geworden. Trotz der Einwände der Türkei argumentieren russische Beamte weiterhin, dass die Partei der Demokratischen Union (PYD) bei den Gesprächen über die Zukunft Syriens am Tisch sitzen muss.

Die Zusammenarbeit mit der YPG hält den politischen Druck auf die Türkei aufrecht und garantiert Beziehungen zu einer großen Miliz im Kampf gegen den geschwächten IS, der für Russland ein zentrales Sicherheitsproblem darstellt. Aber wie in der Vergangenheit dienen die Kurden der Region einem größeren Zweck für die russische Regionalpolitik. Sie bieten Moskau Zugang zu einem Einflusskanal im Nahen Osten.

Zu diesem Zweck hat sich Russland auch den irakischen Kurden angenähert. Während Washington, die europäischen Länder, die Türkei und der Iran sich gegen eine Initiative der irakischen Kurden zur Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums im September aussprachen, rief Moskau nicht dazu auf, die Abstimmung zu annullieren. Stattdessen kündigte Russland seine jüngste Energieinvestition im irakischen Kurdistan an und wurde zum Hauptfinanzierer kurdischer Energiegeschäfte. Der Schritt verschafft Russland nicht nur eine Hebelwirkung in der irakischen Politik, sondern könnte auch Moskau in einem Markt etablieren, den die Türkei zu nutzen versucht, um ihre Energieabhängigkeit von Russland zu verringern.

Angesichts des Interesses Russlands an einer Rückkehr in die Region dürfte Moskau seine Beziehungen zu den Kurden vertiefen. In Ankara ruft diese Perspektive Erinnerungen an die 1990er Jahre wach. Wie in jenen Jahren ist die Kurdenfrage die Achillesferse der Türkei. Aber anders als damals hat Ankara keine Hebelwirkung, um Russlands Aktionen zu moderieren. Mit einem pro-russischen tschetschenischen Führer an der Spitze ist Russland nicht so anfällig für die tschetschenische nationalistische Bewegung und verweigert der Türkei den Einfluss, den sie zuvor hatte.

Damit bleibt die Türkei aus geopolitischer Perspektive gegenüber Russland schwach. Der einzige Ausweg könnte darin bestehen, dass Ankara zu den Friedensverhandlungen mit seinen eigenen Kurden zurückkehrt. Aber das ist eine düstere Aussicht vor den Präsidentschaftswahlen 2019. Erdogan spielt mit den türkischen Nationalisten und macht die Rückkehr zu Verhandlungen mit den Kurden für den türkischen Präsidenten politisch riskant. Solange die Türkei ihre Kurdenfrage nicht gelöst hat, wird Ankara schweigen über Russlands Kuschelkurs gegenüber den Kurden, während es Washington dafür kritisiert, dasselbe zu tun.

Gönül Tol ist Leiterin des Türkei-Programms in der Denkfabrik „Middle East Institute“. Sie ist außerdem außerordentliche Professorin am Institute for Middle East Studies der George Washington University. Der Artikel wurde zuvor bei „War on the Rocks“ veröffentlicht.